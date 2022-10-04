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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден в разговоре с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на $625 млн. В нем – новые HIMARS

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Байден заверил, что США никогда не признают российскую незаконную аннексию оккупированных территорий Украины
Байден заверил, что США никогда не признают российскую незаконную аннексию оккупированных территорий Украины
Фото: EPA

Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и с помощью санкций бороться со странам, которые поддерживают развязанную Россией войну. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что в разговоре участвовала также вице-президент США Камала Харрис

Байден и Харрис в разговоре с Зеленским подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают объявленную Россией незаконную аннексию территории Украины.

"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства", – сказано в заявлении.

Белый дом сообщает, что Байден в разговоре с украинским лидером также подтвердил постоянную готовность Соединенных Штатов возлагать "серьезные расходы" на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку аннексии, в результате которой Россия незаконно "присоединила" оккупированные украинские территории.

"[Байден] приветствовал успех соглашения, позволившего безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечения его продолжения. Кроме того, президент Байден отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, как это закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций", – подытожили в пресс-службе американского президента.

Ранее 4 октября в CNN отметили, что переговоры прошли на фоне информации о том, что США готовят новый пакет помощи Украине на $625 млн. В него, по данным СМИ, входят еще четыре высокоточные системы реактивного огня HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.

28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).

    Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.

    Контекст:

    С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

    США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

    Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

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