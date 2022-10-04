Байден в разговоре с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на $625 млн. В нем – новые HIMARS

Байден заверил, что США никогда не признают российскую незаконную аннексию оккупированных территорий Украины Фото: EPA

Уточняется, что в разговоре участвовала также вице-президент США Камала Харрис

Байден и Харрис в разговоре с Зеленским подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают объявленную Россией незаконную аннексию территории Украины.

"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства", – сказано в заявлении.

Белый дом сообщает, что Байден в разговоре с украинским лидером также подтвердил постоянную готовность Соединенных Штатов возлагать "серьезные расходы" на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку аннексии, в результате которой Россия незаконно "присоединила" оккупированные украинские территории.

"[Байден] приветствовал успех соглашения, позволившего безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечения его продолжения. Кроме того, президент Байден отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, как это закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций", – подытожили в пресс-службе американского президента.

Ранее 4 октября в CNN отметили, что переговоры прошли на фоне информации о том, что США готовят новый пакет помощи Украине на $625 млн. В него, по данным СМИ, входят еще четыре высокоточные системы реактивного огня HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.

28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).

Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.