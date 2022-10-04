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Зеленский и Байден поговорили по телефону – CNN

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Зеленский и Байден поговорили по телефону, подробности пока неизвестны
Зеленский и Байден поговорили по телефону, подробности пока неизвестны
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября провел телефонные переговоры с американским президентом Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Официальной информации о разговоре национальных лидеров пока не обнародовали ни США, ни Украина.

В CNN отмечают, что переговоры прошли на фоне информации о том, что США готовят новый пакет помощи Украине на $625 млн, в который, по данным СМИ, войдут еще четыре высокоточные системы реактивного огня HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.

28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).

    Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.

    Контекст:

    С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

    США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

    Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

    Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, боеприпасы, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, ленд-лиз, HIMARS
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