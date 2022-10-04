Зеленский и Байден поговорили по телефону – CNN

Зеленский и Байден поговорили по телефону, подробности пока неизвестны Фото: Володимир Зеленський / Twitter

В CNN отмечают, что переговоры прошли на фоне информации о том, что США готовят новый пакет помощи Украине на $625 млн, в который, по данным СМИ, войдут еще четыре высокоточные системы реактивного огня HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.

28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).

Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.