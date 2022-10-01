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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больше оружия разного и качественного". Стефанчук сообщил, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу

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США предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов
США предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

1 октября вступил в силу американский закон о ленд-лизе для Украины, сообщил в Twitter спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит – больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена. "Голос Америки" отметил, что именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.

В январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины, шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения. В апреле, когда Россия уже открыто вторглась в Украину, документ принял Конгресс США, а 9 мая его подписал президент США Джо Байден.

Согласно этому закону, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объясняла ранее, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости. Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Ленд-лиз не заменит текущие программы. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", – объяснял дипломат.

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, оружие, война, вооружение, военная помощь, оборона, закон, война России против Украины, Руслан Стефанчук, спикер, ленд-лиз
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