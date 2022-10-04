"Прежде всего, интересы собственной безопасности". Посол Израиля отреагировал на слова Зеленского о неоказании военной помощи

По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского французскому каналу Ouest-France 23 сентября, о том что Иерусалим не дает военной помощи Киеву, "не отражают картину целиком".

"Я понимаю, что президент говорил о военной помощи. Но справедливости ради было бы хорошо, если бы он сказал, что Израиль активно помогает в гуманитарной сфере. Это представило бы более уравновешенную картину", – сказал он.

Он отметил, что правительство Израиля оказывает большую поддержку, но не переходя "красные линии". Они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая, по мнению дипломата, в любой момент может скатиться в предвоенную или военную ситуацию.

"Поэтому Израилю нужно очень осторожно действовать и учитывать, прежде всего, интересы собственной безопасности. И это то, что мы делаем. Мы не переходим красные линии, которые мы установили, понимая, чем это грозит и во что это может вылиться", – объяснил Бродский.