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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прежде всего, интересы собственной безопасности". Посол Израиля отреагировал на слова Зеленского о неоказании военной помощи

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Бродский: Израиль активно помогает Украине в гуманитарной сфере
Бродский: Израиль активно помогает Украине в гуманитарной сфере
Фото: Michael Brodsky / Twitter

Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в опубликованном 4 октября интервью РБК.

По его словам, заявление президента Украины Владимира Зеленского французскому каналу Ouest-France 23 сентября, о том что Иерусалим не дает военной помощи Киеву, "не отражают картину целиком".

"Я понимаю, что президент говорил о военной помощи. Но справедливости ради было бы хорошо, если бы он сказал, что Израиль активно помогает в гуманитарной сфере. Это представило бы более уравновешенную картину", – сказал он.

Он отметил, что правительство Израиля оказывает большую поддержку, но не переходя "красные линии". Они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая, по мнению дипломата, в любой момент может скатиться в предвоенную или военную ситуацию.

"Поэтому Израилю нужно очень осторожно действовать и учитывать, прежде всего, интересы собственной безопасности. И это то, что мы делаем. Мы не переходим красные линии, которые мы установили, понимая, чем это грозит и во что это может вылиться", – объяснил Бродский.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению  и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем, Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios

Теги: Украина, Израиль, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Михаэль Бродский (посол)
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