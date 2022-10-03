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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подарок для Путина". Чешские активисты купили для ВСУ танк Т-72 и боеприпасы, собрав более $1,3 млн

В Чехии закрыли сбор на танк Т-72 для Украины: цель достигнута
В Чехии закрыли сбор на танк Т-72 для Украины: цель достигнута
Фото: zbraneproukrajinu.cz

В Чехии обычные граждане страны за месяц собрали сумму, достаточную для покупки модернизированного танка Т-72 Avenger для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил 3 октября в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос.

"Чехия стала первой страной в мире, где обычные люди купили танк, чтобы отправить его против [президента РФ Владимира] Путина. Томаш идет на войну!. 33 млн крон (свыше $1,3 млн. – "ГОРДОН") собрали 11 288. человек. Спасибо! А что будет дальше? Боеприпасы!" – написал Перебийнис.

На странице сбора средств на Т-72 для ВСУ на сайте инициативы "Подарок для Путина" говорится, что перед сбором средств организаторы акции посовещались с украинскими военными, а по поводу покупки танка ()которому дали имя "Томаш" и его транспортировки консультировались с Министерством обороны Чехии. 

Отмечается, что Т-72 Avenger – чешская комплексная модернизация советского танка Т-72. Он усовершенствован устройствами, улучшающими боевые возможности и эффективность использования танка, а также повышающими безопасность экипажа. Танк имеет современную радиостанцию и внутреннюю связь повышенной устойчивости к радиоэлектронным помехам. Он оснащен GPS-модулем для отображения навигационных данных и передачи своих координат.

Следующим шагом кампании организаторы, после консультации с украинской стороной, выбрали закупку боеприпасов для танков (в том числе для "Томаша"), реактивных систем залпового огня и гаубиц, которые есть на вооружении в ВСУ, поскольку это одна из самых острых потребностей украинской армии в условиях боев такой интенсивности. Здесь собрано уже более 3 млн крон (около $120 тыс.), планируется собрать 40 млн крон (около $ 1,6 млн).

Контекст:

Чехия на государственном уровне активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

ВСУ получили и используют в войне против России чешские САУ Dana и РСЗО RM-70 Vampire.

Президент Чехии Милош Земан 21 сентября выступил за увеличение помощи Украине на фоне мобилизации в РФ.

Также Чехия выступает за ужесточение выдачи виз россиянам, а министр образования, исследований и инноваций Чехии Хелена Лангшадлова призывала признать РФ страной-террористом.

Теги: Чехия, оккупация, военная техника, военная помощь, страна-агрессор, активист, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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