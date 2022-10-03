"Подарок для Путина". Чешские активисты купили для ВСУ танк Т-72 и боеприпасы, собрав более $1,3 млн

В Чехии закрыли сбор на танк Т-72 для Украины: цель достигнута Фото: zbraneproukrajinu.cz

"Чехия стала первой страной в мире, где обычные люди купили танк, чтобы отправить его против [президента РФ Владимира] Путина. Томаш идет на войну!. 33 млн крон (свыше $1,3 млн. – "ГОРДОН") собрали 11 288. человек. Спасибо! А что будет дальше? Боеприпасы!" – написал Перебийнис.

Ano, * je první zemí na sv * t * , kde se lidé slo * ili na tank aby ho poslali proti Putinovi. Tomáš do války pojede! 33 milion * korun dalo dohromady 11 288 lidí se srdcem. D * kujeme. * A co bude dál? Munice! Munice do tank * , raketomet * , houfnic a d * l. Munice! https://t.co/pZ7lDyyUxq pic.twitter.com/0Kn2Qw9ers — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 3, 2022

На странице сбора средств на Т-72 для ВСУ на сайте инициативы "Подарок для Путина" говорится, что перед сбором средств организаторы акции посовещались с украинскими военными, а по поводу покупки танка ()которому дали имя "Томаш" и его транспортировки консультировались с Министерством обороны Чехии.

Отмечается, что Т-72 Avenger – чешская комплексная модернизация советского танка Т-72. Он усовершенствован устройствами, улучшающими боевые возможности и эффективность использования танка, а также повышающими безопасность экипажа. Танк имеет современную радиостанцию и внутреннюю связь повышенной устойчивости к радиоэлектронным помехам. Он оснащен GPS-модулем для отображения навигационных данных и передачи своих координат.

Следующим шагом кампании организаторы, после консультации с украинской стороной, выбрали закупку боеприпасов для танков (в том числе для "Томаша"), реактивных систем залпового огня и гаубиц, которые есть на вооружении в ВСУ, поскольку это одна из самых острых потребностей украинской армии в условиях боев такой интенсивности. Здесь собрано уже более 3 млн крон (около $120 тыс.), планируется собрать 40 млн крон (около $ 1,6 млн).