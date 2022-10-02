Около 12 российских дронов, вероятно, шпионили за полигоном в Германии, где тренируются ВСУ – СМИ

По данным издания, инцидент произошел на военном полигоне Вильдфлеккен на границе Гессена и Баварии в ночь с 30 сентября на 1 октября. Пресс-секретарь министерства обороны Германии подтвердил эту информацию.
Солдаты ВСУ в Вильдфлеккене учатся управлять бронетранспортерами Dingo. В ФРГ ранее заявляли, что поставят Украине 50 таких машин.
Business Insider со ссылкой на источники в сфере безопасности пишет, что в слежке участвовали около 12 дронов. Минобороны также подтвердило, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона местная полиция начала расследование.
Министерство оставило открытым вопрос о том, кто стоит за акцией. Но, по мнению журналистов, негласное подозрение падает на Россию.
"В последние месяцы в мире неоднократно происходили загадочные наблюдения беспилотников, например, несколько дней назад над норвежскими нефтяными платформами несколько устройств проникли в зону безопасности... В январе беспилотники также были замечены над шведскими атомными электростанциями", – говорится в статье.
О поставке 50 бронемашин типа Dingo 15 сентября сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. В тот же день она проинформировала, что Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II. До этого ВСУ получили три таких РСЗО.
Кроме того, Ламбрехт пообещала в ближайшее время завершить запланированный обмен с Грецией, в ходе которого Афины поставят Киеву 40 советских боевых бронированных машин пехоты, а вместо этого получат от ФРГ 40 БМП Marder.