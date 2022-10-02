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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с Милли обеспечение потребностей сил обороны Украины

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Залужный провел разговор с Милли 2 октября
Залужный провел разговор с Милли 2 октября
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 2 октября провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в Facebook.

"Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему Американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена", – написал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02Cafc8nCGuNiBy7VfwKgm3bNcsq9sGxCyA7f5i8FyK1oPVMRQnmQhnohrePMLo35ol

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, военная помощь, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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