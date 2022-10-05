Подоляк сравнил Россию с "палатой №6": Виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги

"В Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы", потому что каждый день "территория России" становится меньше, чем вчера. Путинская Россия все больше напоминает метавселенную "Палата №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги. Проблема в том, что пациенты порываются покинуть заведение", – написал Подоляк.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, Однако ВСУ ежедневно деоккупируют часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.