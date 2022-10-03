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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госдума России "ратифицировала" бумаги о "присоединении" украинских территорий

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Решение приняли единогласно, утверждают в Госдуме
Решение приняли единогласно, утверждают в Госдуме
Фото: duma.gov.ru

Нижняя палата российского парламента, Государственная дума, 3 октября проголосовала за "ратификацию" так называемых "договоров" о "принятии в состав России" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом проинформировал сайт Госдумы.

Депутаты приняли решение единогласно, отмечается в сообщении.

На заседании Госдумы присутствовали коллаборанты из Херсонской и Запорожской областей Украины, а также представители боевиков "ЛДНР".

В парламент России обратился президент России Владимир Путин.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября эти бумаги признал конституционными Конституционный суд РФ.

"Медуза" отмечала, что процедура формальной аннексии завершается одобрением обеими палатами парламента России (еще решение должен принять Совет Федерации) и подписью Путина как президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отмечали в МИД.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраильТурция, заявили о непризнании их. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, депутаты, Госдума, аннексия, боевики, парламент, голосование, война России против Украины, признание, ЛДНР, заседание
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