Посла РФ вызвали в МИД Дании в связи с заявлениями Путина об аннексии украинских территорий

"Попытка Путина аннексировать части украинских регионов совершенно безумна. Так называемые референдумы на востоке Украины не имеют никакой легитимности, являются нарушением международного права и всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины с помощью военной силы. Это сообщение должно быть абсолютно ясным для Кремля. Поэтому я решил вызвать посла России на беседу", – сказал министр иностранных дел Йеппе Кофод.

Беседу проведет директор по внешней политике МИД.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, Турция заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.