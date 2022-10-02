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Зеленский обсудил с Макроном попытку аннексии Россией украинских территорий и ситуацию на Запорожской АЭС

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Зеленский поговорил с Макроном
Зеленский поговорил с Макроном
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон в разговоре заявил о своем "твердом осуждении" попытки незаконной аннексии Россией четырех областей Украины.

"Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая "остается очень тревожной".

"Президент [Французской] республики осудил задержание российскими войсками директора станции. Президенты двух стран подчеркнули крайне неотложную необходимость разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает эксплуатацию и безопасность объектов. Президент республики также напомнил о своей приверженности украинскому суверенитету над станцией и работе над выводом российских войск с площадки", – сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба Зеленского о разговоре пока не информировала.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Франция, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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