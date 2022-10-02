Зеленский обсудил с Макроном попытку аннексии Россией украинских территорий и ситуацию на Запорожской АЭС

Макрон в разговоре заявил о своем "твердом осуждении" попытки незаконной аннексии Россией четырех областей Украины.

"Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая "остается очень тревожной".

"Президент [Французской] республики осудил задержание российскими войсками директора станции. Президенты двух стран подчеркнули крайне неотложную необходимость разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает эксплуатацию и безопасность объектов. Президент республики также напомнил о своей приверженности украинскому суверенитету над станцией и работе над выводом российских войск с площадки", – сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба Зеленского о разговоре пока не информировала.