Зеленский обсудил с Макроном попытку аннексии Россией украинских территорий и ситуацию на Запорожской АЭС

Макрон в разговоре заявил о своем "твердом осуждении" попытки незаконной аннексии Россией четырех областей Украины.
"Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", – говорится в сообщении.
Также лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая "остается очень тревожной".
"Президент [Французской] республики осудил задержание российскими войсками директора станции. Президенты двух стран подчеркнули крайне неотложную необходимость разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает эксплуатацию и безопасность объектов. Президент республики также напомнил о своей приверженности украинскому суверенитету над станцией и работе над выводом российских войск с площадки", – сообщили в пресс-службе.
Пресс-служба Зеленского о разговоре пока не информировала.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.