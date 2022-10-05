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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов

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Гайдай призвал жителей деоккупированых территорий Луганской области к осторожности из-за минной опасности
Гайдай призвал жителей деоккупированых территорий Луганской области к осторожности из-за минной опасности
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 5 октября в Telegram сообщил, что Вооруженные силы Украины уже действуют на территории области и освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов.

"Теперь официально: деоккупация Луганской области началась. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российской армии, российских оккупантов, ВСУ поднимают там украинские флаги", – сказал он.

 Гайдай не раскрыл названия уже освобожденных населенных пунктов.

В видеообращении в Telegram Гайдай предостерег население от преждевременного возвращения на деоккупированную территорию. 

"Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты", – сказал глава Луганской ОВА, обращаясь к жителям области.

Кроме того, он предупредил о минной опасности. По словам Гайдая, оккупанты понимают, что "их разбивают", поэтому они стараются максимально заминировать все дороги и здания.

"Обращаюсь к жителям области: не спешите сразу возвращаться в свои дома, это может быть опасно. Надо сначала произвести разминирование территорий. Люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, прошу вас по возможности эвакуироваться! Если нет такой возможности – во время обстрелов находитесь в укрытиях!" – призвал он.

Гайдай предупредил, в частности, что в Кременной оккупанты разбрасывают мины-лепестки, которые рассчитаны на то, чтобы калечить людей, отрывать конечности.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта, 502 населенных пункта разминированы.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.

Теги: Россия, Украина, Луганск, Луганская область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Сергей Гайдай, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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