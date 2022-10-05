Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области и освобождении первых населенных пунктов

"Теперь официально: деоккупация Луганской области началась. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российской армии, российских оккупантов, ВСУ поднимают там украинские флаги", – сказал он.

Гайдай не раскрыл названия уже освобожденных населенных пунктов.

В видеообращении в Telegram Гайдай предостерег население от преждевременного возвращения на деоккупированную территорию.

"Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты", – сказал глава Луганской ОВА, обращаясь к жителям области.

Кроме того, он предупредил о минной опасности. По словам Гайдая, оккупанты понимают, что "их разбивают", поэтому они стараются максимально заминировать все дороги и здания.

"Обращаюсь к жителям области: не спешите сразу возвращаться в свои дома, это может быть опасно. Надо сначала произвести разминирование территорий. Люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, прошу вас по возможности эвакуироваться! Если нет такой возможности – во время обстрелов находитесь в укрытиях!" – призвал он.

Гайдай предупредил, в частности, что в Кременной оккупанты разбрасывают мины-лепестки, которые рассчитаны на то, чтобы калечить людей, отрывать конечности.