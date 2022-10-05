ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина о состоянии российской армии: Царю фантастическим свистежом объясняли, куда делись деньги на российскую тряхомудию

 
|
Латынина: У Путина там все отключилось, он реально считал, что у него есть тренированные обезьяны и боевые даосские монахи
Латынина: У Путина там все отключилось, он реально считал, что у него есть тренированные обезьяны и боевые даосские монахи
Фото: Юлия Латынина / Facebook

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина заявила, что с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины была уверена: президент РФ Владимир Путин "обделается" в Украине. Эта уверенность основана в том числе на представлении о том, в каком состоянии находится российская армия.

Об этом Латынина рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

"Я представляла себе, в каком состоянии находится свистеж в российской армии. Я даже могу похвастаться, что незадолго до войны я написала серию статей о том, что у России нет никаких "вундервафель", что все это абсолютный бред", – заявила она. 

Журналистка рассказала, что новое вооружение, например, ракеты "Кинжал" или танки "Армата", не могут производить массово. 

"И это еще лучшие образцы, которые хотя бы действительно есть. Или тот самый "Циркон" (противокорабельная ракета. – "ГОРДОН"). Он действительно есть и действительно гиперзвуковой. Только нам забывают сказать, что нет флота, на который можно поставить этот "Циркон". У США есть авианосцы – у России нет авианосцев... Если действительно будет происходить морское сражение между Россией и США, то "Циркон" со своим радиусом действия в 500 или 1 тыс. км… Но он точно меньше "Томагавка", который спокойно на 2 тыс. км летит. Соответственно, "Цирконы" поставлены на корветы, которые не доплывут на расстояние, с которого они могут выпустить ракеты по американскому флоту, потому что их уничтожат за несколько тысяч километров до того. И таким образом, "Циркон" действительно есть, но флота у России нет. Извините, я так издалека загребаю. Но [перед вторжением РФ в Украину] было состояние фантастического свистежа, которым царю объясняли, куда делись деньги на всю эту трахомудию", – продолжила она. 

Латыина сравнивает состояние армии РФ перед вторжением с состоянием вооруженных сил Китая перед опиумной войной в ХIХ веке. 

"У них тоже были "вундервафли", они рассказывали, что сейчас английские корабли потопят с помощью боевых даосов, которые пройдут 10 миль по дну и провертят в них дырочки. Они рассказывали, что подожгут их с помощью тренированных обезьян-камикадзе, на спинах которых будут привешены древние китайские огнеметы, описанные еще в учебнике XIV века. Они рассказывали совершенно всерьез, что у них есть верное средство против английских пушек, которые стреляют так хорошо, потому что они колдовские. Это средство – женская моча. Я не шучу. Я, может быть, моих слушателей уже задолбала этим примером, но ваши еще его не знают. Реально был военачальник, который собрал женскую мочу со всего города, и под прикрытием этих горшков начал наступать на захваченные англичанами форты. И что вы думаете? Ему не помогло", – продолжила журналистка.

По ее словам, Путину "запудрили мозги". 

"Конечно, у Путина там все отключилось, он реально считал, что у него есть тренированные обезьяны и боевые даосские монахи. Исходя из общих соображений: если мы iPhone не можем сделать, ну какой мы можем сделать "Посейдон"? Я понимала, что у Путина нет того, что он думает", – пояснила она. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По информации Генерального штаба ВСУ на утро 5 октября, Россия с 24 февраля потеряла на войне против Украины около 61 тыс. военнослужащих, несколько тысяч танков и другой бронетехники, около 500 самолетов и вертолетов. 

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Юлия Латынина, армия РФ, бронетехника, Армата, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (266269)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (162001)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (152607)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (127628)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (98304)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (94639)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (82456) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (63339)
 
 
 
 