Латынина о состоянии российской армии: Царю фантастическим свистежом объясняли, куда делись деньги на российскую тряхомудию

Латынина: У Путина там все отключилось, он реально считал, что у него есть тренированные обезьяны и боевые даосские монахи Фото: Юлия Латынина / Facebook

Об этом Латынина рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я представляла себе, в каком состоянии находится свистеж в российской армии. Я даже могу похвастаться, что незадолго до войны я написала серию статей о том, что у России нет никаких "вундервафель", что все это абсолютный бред", – заявила она.

Журналистка рассказала, что новое вооружение, например, ракеты "Кинжал" или танки "Армата", не могут производить массово.

"И это еще лучшие образцы, которые хотя бы действительно есть. Или тот самый "Циркон" (противокорабельная ракета. – "ГОРДОН"). Он действительно есть и действительно гиперзвуковой. Только нам забывают сказать, что нет флота, на который можно поставить этот "Циркон". У США есть авианосцы – у России нет авианосцев... Если действительно будет происходить морское сражение между Россией и США, то "Циркон" со своим радиусом действия в 500 или 1 тыс. км… Но он точно меньше "Томагавка", который спокойно на 2 тыс. км летит. Соответственно, "Цирконы" поставлены на корветы, которые не доплывут на расстояние, с которого они могут выпустить ракеты по американскому флоту, потому что их уничтожат за несколько тысяч километров до того. И таким образом, "Циркон" действительно есть, но флота у России нет. Извините, я так издалека загребаю. Но [перед вторжением РФ в Украину] было состояние фантастического свистежа, которым царю объясняли, куда делись деньги на всю эту трахомудию", – продолжила она.

Латыина сравнивает состояние армии РФ перед вторжением с состоянием вооруженных сил Китая перед опиумной войной в ХIХ веке.

"У них тоже были "вундервафли", они рассказывали, что сейчас английские корабли потопят с помощью боевых даосов, которые пройдут 10 миль по дну и провертят в них дырочки. Они рассказывали, что подожгут их с помощью тренированных обезьян-камикадзе, на спинах которых будут привешены древние китайские огнеметы, описанные еще в учебнике XIV века. Они рассказывали совершенно всерьез, что у них есть верное средство против английских пушек, которые стреляют так хорошо, потому что они колдовские. Это средство – женская моча. Я не шучу. Я, может быть, моих слушателей уже задолбала этим примером, но ваши еще его не знают. Реально был военачальник, который собрал женскую мочу со всего города, и под прикрытием этих горшков начал наступать на захваченные англичанами форты. И что вы думаете? Ему не помогло", – продолжила журналистка.

По ее словам, Путину "запудрили мозги".

"Конечно, у Путина там все отключилось, он реально считал, что у него есть тренированные обезьяны и боевые даосские монахи. Исходя из общих соображений: если мы iPhone не можем сделать, ну какой мы можем сделать "Посейдон"? Я понимала, что у Путина нет того, что он думает", – пояснила она.

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