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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина: Под "денацификацией" Путин имел в виду захват всей Украины и процесс над Зеленским и другими "нацистскими пособниками". Они должны были быть расстреляны

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Латынина: Конец этой войны будет не такой, каким он представлялся Путину, когда он ее начинал
Латынина: Конец этой войны будет не такой, каким он представлялся Путину, когда он ее начинал
Фото: latynina.tv / Instagram

Российская журналистка Юлия Латынина считает, что финал войны, которую против Украины развязала Россия, будет явно не таким, как себе его представлял президент РФ Владимир Путин. Такое мнение она высказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что Путин представлял себе конец этой войны явно другим, чем он получается. И можно одно сказать: что конец этой войны будет не такой, каким он представлялся Путину, когда он ее начинал", – подчеркнула журналистка.

Латынина напомнила, что во время обращения о вторжении российских войск в Украину Путин говорил о необходимости провести некую "денацификацию" страны, что, по ее мнению, предполагало расправу над руководством Украины (в обращении Путин сказал, что Россия будет стремиться "к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации"). 

"Вообще-то он говорил: "Я не собираюсь ничего аннексировать в Украине. Мы собираемся заняться денацификацией и дефашизацией". Под этим имелось в виду, что будет захвачена вся Украина, в Киеве пройдет процесс над [президентом Украины Владимиром] Зеленским и другими "нацистскими пособниками", – сказала журналистка. 

Она сравнила планы российских властей провести расправу над руководством Украины с убийством советских политиков, бывших членов политбюро Николая Бухарина и Григория Зиновьева. В 19361938 годах в СССР прошли показательные процессы над бывшими большевистскими лидерами, в том числе над Зиновьевым и Бухариным, в результате которых их расстреляли. 

"Они (речь о руководителях Украины. "ГОРДОН"), значит, будут повешены, как Бухарин. Вернее, расстреляны, как Бухарин и Зиновьев. А мир будет, испугавшись, что у него нет газа, смотреть", – описала журналистка примерный план Кремля перед вторжением.

По мере неудач, с которыми российская армия сталкивалась в Украине, планы Путина менялись, но он всегда пытался давить и давлением склонить Украину принять его условия, продолжила она. Не добившись смены власти в Украине, президент РФ захотел аннексировать четыре украинских региона, напомнила Латынина. 

"Ядерный блеф построен на некоторых фантастических предположениях: что сейчас... Он реально считает, что в Украине он сражается с Соединенными Штатами. И вот сейчас Соединенные Штаты, испугавшись, остановят, значит, своих "нацистских прихвостней" в Украине. Он живет в этом мире. Одновременно он предлагает морковку: "А я тут хочу попереговариваться. Давайте, значит, что мое – то мое, а что ваше – давайте поговорим. А мое – это, значит, эти четыре области. Вот давайте обсуждать, что четыре области будут мои, а дальше я готов останавливать войну", – описала возможное предложение России журналистка.

При этом она подчеркнула, что по сравнению с тем, с чего Путин начинал, эта позиция уже слабая. 

"Возвращаясь к Зеленскому, который сказал, что "с Путиным мы вести переговоры не будем ни о чем"... Абсолютно точное, согласно теории эскалации, отсечение всех этих путинских блефов. Потому что он блефует и показывает морковку в виде переговоров, а ему говорят: "С тобой вести переговоры не будем вообще ни о чем". А как можно договариваться с человеком, который все время кидает?" – спросила Латынина.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Украинская разведка и западные СМИ сообщили, что сразу после вторжения целью РФ было свержение украинской власти. В марте Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Украину прибыли группы боевиков, связанных с владельцем российской частной военной компании "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к Путину человеком). По данным разведки, ключевыми "мишени" наемников были Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинские спецслужбы и сам Зеленский сообщили, что на него было совершено несколько покушений

При этом президенту Украины еще до полномасштабного вторжения РФ западные лидеры предлагали эвакуироваться из Киева, но он отказался. В западных СМИ часто цитируется заявление, которое Зеленский якобы сделал во время разговора с официальными лицами США в первые дни вторжения: "Мне нужно оружие, а не такси" (в других вариантах – "Мне нужно оружие, а не поездка", "Мне нужно оружие, а не эвакуация"). Впервые об этом 26 февраля сообщило Associated Press, ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника американской разведки. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, убийство, Юлия Латынина, Владимир Зеленский, война России против Украины
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