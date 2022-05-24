Зеленский заявил, что "достаточно философски" относится к покушениям, и сравнил происходящее с "Днем сурка"

Модератор спросил у Зеленского, во время какого из покушений на него злоумышленники были "ближе всего" к выполнению своей задачи.

"Они очень много раз это пытались сделать. [...] Когда это много раз – это воспринимается, как, помните, такой был фильм, "День сурка" с Биллом Мюрреем? И он уже и сам поддерживает такой результат, потому что столько попыток, люди тратили силы, деньги и так далее. Мне кажется, что нужно им помочь, я уже готов им помочь, но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому я к этому отношусь достаточно философски", – сказал он.

По словам Зеленского, он и другие представители власти понимают, что "такая угроза есть ежедневно и есть много смертей".

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