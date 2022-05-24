Зеленский заявил, что "достаточно философски" относится к покушениям, и сравнил происходящее с "Днем сурка"

Модератор спросил у Зеленского, во время какого из покушений на него злоумышленники были "ближе всего" к выполнению своей задачи.
"Они очень много раз это пытались сделать. [...] Когда это много раз – это воспринимается, как, помните, такой был фильм, "День сурка" с Биллом Мюрреем? И он уже и сам поддерживает такой результат, потому что столько попыток, люди тратили силы, деньги и так далее. Мне кажется, что нужно им помочь, я уже готов им помочь, но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому я к этому отношусь достаточно философски", – сказал он.
По словам Зеленского, он и другие представители власти понимают, что "такая угроза есть ежедневно и есть много смертей".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10.
20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.
В начале мая в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network Зеленский заявил, что не считает чем-то "ужасным" покушения на его жизнь.