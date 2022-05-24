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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что "достаточно философски" относится к покушениям, и сравнил происходящее с "Днем сурка"

Зеленский отметил, что покушений было много
Зеленский отметил, что покушений было много
Фото: president.gov.ua

23 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его пытались убить много раз. Видео с его ответами на вопросы опубликовал в Facebook Офис президента Украины.

Модератор спросил у Зеленского, во время какого из покушений на него злоумышленники были "ближе всего" к выполнению своей задачи.

"Они очень много раз это пытались сделать. [...] Когда это много раз – это воспринимается, как, помните, такой был фильм, "День сурка" с Биллом Мюрреем? И он уже и сам поддерживает такой результат, потому что столько попыток, люди тратили силы, деньги и так далее. Мне кажется, что нужно им помочь, я уже готов им помочь, но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому я к этому отношусь достаточно философски", – сказал он.

По словам Зеленского, он и другие представители власти понимают, что "такая угроза есть ежедневно и есть много смертей".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/388091866581187/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10. 

20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

В начале мая в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network Зеленский заявил, что не считает чем-то "ужасным" покушения на его жизнь.

Теги: Всемирный экономический форум, убийство, Давос, покушение, угрозы, Владимир Зеленский, президент
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