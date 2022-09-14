Западные партнеры еще до полномасштабного вторжения РФ предлагали Зеленскому покинуть Украину – замглавы ОП Сибига

Зеленский заявлял, что в первый день войны многие лидеры звонили по телефону и говорили, что ему надо бежать из Украины Фото: ЕРА

По его словам, союзники Украины предлагали главе государства создать "правительство в экзиле" еще 19 февраля – во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тогда президенту предложили остаться, на что он ответил: "Я завтракаю в Киеве [до вылета в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в столицу Украины в тот же день]". Это исторический факт", – вспомнил Сибига.

Он отметил, что такое предложение партнеров Украины стало следствием того, что изначально на Западе мало кто верил в способность Украины выстоять в полномасштабной войне против России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)