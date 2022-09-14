Западные партнеры еще до полномасштабного вторжения РФ предлагали Зеленскому покинуть Украину – замглавы ОП Сибига

По его словам, союзники Украины предлагали главе государства создать "правительство в экзиле" еще 19 февраля – во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Тогда президенту предложили остаться, на что он ответил: "Я завтракаю в Киеве [до вылета в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в столицу Украины в тот же день]". Это исторический факт", – вспомнил Сибига.
Он отметил, что такое предложение партнеров Украины стало следствием того, что изначально на Западе мало кто верил в способность Украины выстоять в полномасштабной войне против России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, видео которого опубликовано 29 июня в Telegram-канале президента Украины, что ему много раз предлагали эвакуироваться из страны в безопасное место и управлять процессами удаленно, но он сознательно отказался.
"В первый день войны многие лидеры звонили по телефону мне и говорили, что надо убегать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно: самолеты, вертолеты, автомобили. Я отказался и сказал, что нам нужно оружие, и мы останемся здесь", – вспомнил президент Украины 24 февраля.
20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10.
В первые дни полномасштабного вторжения России в районе здания Офиса президента велась борьба с диверсионными разведывательными группами РФ. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 14 апреля.
В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.