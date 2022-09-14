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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западные партнеры еще до полномасштабного вторжения РФ предлагали Зеленскому покинуть Украину – замглавы ОП Сибига

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Зеленский заявлял, что в первый день войны многие лидеры звонили по телефону и говорили, что ему надо бежать из Украины
Зеленский заявлял, что в первый день войны многие лидеры звонили по телефону и говорили, что ему надо бежать из Украины
Фото: ЕРА

Западные партнеры еще до полномасштабного вторжения РФ предлагали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну. Об этом изданию НВ заявил замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

По его словам, союзники Украины предлагали главе государства создать "правительство в экзиле" еще 19 февраля – во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тогда президенту предложили остаться, на что он ответил: "Я завтракаю в Киеве [до вылета в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в столицу Украины в тот же день]". Это исторический факт", – вспомнил Сибига.

Он отметил, что такое предложение партнеров Украины стало следствием того, что изначально на Западе мало кто верил в способность Украины выстоять в полномасштабной войне против России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, видео которого опубликовано 29 июня в Telegram-канале президента Украины, что ему много раз предлагали эвакуироваться из страны в безопасное место и управлять процессами удаленно, но он сознательно отказался.

"В первый день войны многие лидеры звонили по телефону мне и говорили, что надо убегать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно: самолеты, вертолеты, автомобили. Я отказался и сказал, что нам нужно оружие, и мы останемся здесь", – вспомнил президент Украины 24 февраля.

20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10. 

В первые дни полномасштабного вторжения России в районе здания Офиса президента велась борьба с диверсионными разведывательными группами РФ. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 14 апреля.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

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