Блинкен: Заявления РФ о необходимости "денацификации" Украины оскорбляет всех, кто пострадал и сопротивлялся нацистскому режиму

"Когда мы вспоминаем массовое убийство евреев в Бабьем Яру в 1941 году в Украине, заявление России о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляет всех, кто пострадал и храбро сопротивлялся нацистскому режиму. Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению злодеяний", – заявил Блинкен.
As we remember the 1941 massacre of Jews at Babyn Yar in Ukraine, Russia’s claim that Ukraine must be “denazified” insults all who suffered, and those who bravely resisted, during the Nazi regime. Distorting the history of the Holocaust undermines efforts to prevent atrocities.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 29, 2022
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, сказав, что это "специальная военная операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".