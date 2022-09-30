ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен: Заявления РФ о необходимости "денацификации" Украины оскорбляет всех, кто пострадал и сопротивлялся нацистскому режиму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен: Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению злодеяний
Блинкен: Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению злодеяний
Фото: EPA

Заявления России о необходимости "денацификации" Украины оскорбляют жертв Холокоста и тех, кто сопротивлялся нацистскому режиму. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter 29 сентября.

"Когда мы вспоминаем массовое убийство евреев в Бабьем Яру в 1941 году в Украине, заявление России о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляет всех, кто пострадал и храбро сопротивлялся нацистскому режиму. Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению злодеяний", – заявил Блинкен.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, сказав, что это "специальная военная операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Холокост, нацизм, Вторая мировая война, Энтони Блинкен, война России против Украины, Бабий Яр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
Муж Мозговой показал свое счастье
Муж Мозговой показал свое счастье
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (289858)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (203645)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (155230)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (128953)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (122449)
6
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (121715)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (104990)
8
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (55575)
 
 
 
 