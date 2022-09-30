Блинкен: Заявления РФ о необходимости "денацификации" Украины оскорбляет всех, кто пострадал и сопротивлялся нацистскому режиму

"Когда мы вспоминаем массовое убийство евреев в Бабьем Яру в 1941 году в Украине, заявление России о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляет всех, кто пострадал и храбро сопротивлялся нацистскому режиму. Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению злодеяний", – заявил Блинкен.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, сказав, что это "специальная военная операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".