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Киевская власть предложит Кабмину создать в столице военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины – Кличко

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Виталий Кличко: Киев должен воплотить этот проект совместно с государством
Виталий Кличко: Киев должен воплотить этот проект совместно с государством
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевсовет обратится к правительству по вопросу создания в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщает официальный портал Киева.

"Украина переживает сегодня большую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем и Киевсовет, убежден, обратится в правительство по созданию в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом для нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр", – сказал Кличко.

Городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища, сообщил он.

"Но необходимы также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно, даже принятие отдельного закона Украины по этому вопросу. Убежден, что Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", – заявил городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Киев, Виталий Кличко, правительство, Киевсовет, кладбище, война России против Украины, Бабий Яр, Кабмин
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