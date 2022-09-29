ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль в день памяти трагедии Бабьего Яра сравнил немецких нацистов с российскими оккупантами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денис Шмыгаль: Преступникам дорога только к международному трибуналу
Денис Шмыгаль: Преступникам дорога только к международному трибуналу
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал пост о Дне памяти трагедии Бабьего Яра 29 сентября в Telegram. Он напомнил о военных преступлениях россиян в Украине в наше время.

"В годы Второй мировой войны Бабий Яр в Киеве стал местом великой трагедии. Местом, где за несколько дней в 1941 году нацисты расстреляли более 30 тыс. киевских евреев. А за два года оккупации количество жертв в урочище достигло 100 тыс. людей разных национальностей", – написал премьер.

Шмыгаль отметил, что мир думал, что подобные зверства остались в прошлом, но они повторились через 81 год в Украине.

"Расстрелы, массовые захоронения. Те, кто устраивал геноцид в 1941-м, и те, кто устраивает геноцид в 2022-м, – одинаковые преступники, которым дорога только к международному трибуналу. Вечная память жертвам трагедии Бабьего Яра. Вечная память всем невинно убиенным", – написал он.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

24 февраля 2022 года Россия развязала полномасштабную войну в Украине. Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского статута МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования

Всего в связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

Теги: вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Бабий Яр, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами G
Дмитрий ГОРДОН
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (249867)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (190157)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (152006)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (127995)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (117834)
6
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (97345)
7
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (45428)
8
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (43633)
 
 
 
 