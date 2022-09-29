Шмыгаль в день памяти трагедии Бабьего Яра сравнил немецких нацистов с российскими оккупантами

"В годы Второй мировой войны Бабий Яр в Киеве стал местом великой трагедии. Местом, где за несколько дней в 1941 году нацисты расстреляли более 30 тыс. киевских евреев. А за два года оккупации количество жертв в урочище достигло 100 тыс. людей разных национальностей", – написал премьер.
Шмыгаль отметил, что мир думал, что подобные зверства остались в прошлом, но они повторились через 81 год в Украине.
"Расстрелы, массовые захоронения. Те, кто устраивал геноцид в 1941-м, и те, кто устраивает геноцид в 2022-м, – одинаковые преступники, которым дорога только к международному трибуналу. Вечная память жертвам трагедии Бабьего Яра. Вечная память всем невинно убиенным", – написал он.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
24 февраля 2022 года Россия развязала полномасштабную войну в Украине. Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского статута МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования.
Всего в связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.