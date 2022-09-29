Шмыгаль в день памяти трагедии Бабьего Яра сравнил немецких нацистов с российскими оккупантами

"В годы Второй мировой войны Бабий Яр в Киеве стал местом великой трагедии. Местом, где за несколько дней в 1941 году нацисты расстреляли более 30 тыс. киевских евреев. А за два года оккупации количество жертв в урочище достигло 100 тыс. людей разных национальностей", – написал премьер.

Шмыгаль отметил, что мир думал, что подобные зверства остались в прошлом, но они повторились через 81 год в Украине.

"Расстрелы, массовые захоронения. Те, кто устраивал геноцид в 1941-м, и те, кто устраивает геноцид в 2022-м, – одинаковые преступники, которым дорога только к международному трибуналу. Вечная память жертвам трагедии Бабьего Яра. Вечная память всем невинно убиенным", – написал он.