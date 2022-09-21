Шмыгаль встретился с главой Евросовета Мишелем – обсудили войну и экономическую ситуацию

Он поблагодарил Мишеля за выделение Украине помощи в размере €5 млрд. Шмыгаль отметил, что "это усилит финансовую устойчивость нашего государства".
Также Шмыгаль и Мишель обсудили экспорт украинского зерна и санкции против России.
"Поблагодарил за организацию важных мер на полях Генассамблеи ООН. Негативные последствия развязанной Россией войны в Украине ощутил весь мир. Именно поэтому мир должен объединиться, чтобы остановить агрессию России и заставить ее покинуть территорию нашего государства", – написал Шмыгаль в Telegram.
В своем Twitter Мишель заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.
"Поговорил с Денисом Шмыгалем о мужестве украинцев, которое продолжает вдохновлять людей по всему миру. ЕС будет продолжать поддерживать вас. Обратили внимание на неотложные экономические нужды и военную ситуацию. Так называемые референдумы только укрепят нашу решимость помочь Украине защититься от агрессии", – отметил он.
Spoke with @Denys_Shmyhal about Ukrainians’ courage which continues to inspire people around world— Charles Michel (@CharlesMichel) September 21, 2022
EU will keep supporting you
Looked at urgent economic needs & military situation. So-called referenda will only strengthen our resolve to help * defend itself against aggression. pic.twitter.com/6BlzxTUEs8
Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи, 15 сентября решение о выделении помощи поддержал Европарламент. В Минфине Украины говорили, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины, что будет способствовать сохранению финансовой устойчивости.
21 сентября Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.
Во время выступления на заседании Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.