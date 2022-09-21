Шмыгаль встретился с главой Евросовета Мишелем – обсудили войну и экономическую ситуацию

Он поблагодарил Мишеля за выделение Украине помощи в размере €5 млрд. Шмыгаль отметил, что "это усилит финансовую устойчивость нашего государства".

Также Шмыгаль и Мишель обсудили экспорт украинского зерна и санкции против России.

"Поблагодарил за организацию важных мер на полях Генассамблеи ООН. Негативные последствия развязанной Россией войны в Украине ощутил весь мир. Именно поэтому мир должен объединиться, чтобы остановить агрессию России и заставить ее покинуть территорию нашего государства", – написал Шмыгаль в Telegram.

В своем Twitter Мишель заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

"Поговорил с Денисом Шмыгалем о мужестве украинцев, которое продолжает вдохновлять людей по всему миру. ЕС будет продолжать поддерживать вас. Обратили внимание на неотложные экономические нужды и военную ситуацию. Так называемые референдумы только укрепят нашу решимость помочь Украине защититься от агрессии", – отметил он.