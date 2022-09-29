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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские прокуроры сообщили о подозрении генерал-лейтенанту РФ, который руководил штурмом "Азовстали"

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Российскому генералу объявлено о подозрении в военных преступлениях в Донецкой области и в Мариуполе
Российскому генералу объявлено о подозрении в военных преступлениях в Донецкой области и в Мариуполе
Фото: EPA

Прокуроры заочно уведомили о подозрении командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ, который приказывал обстреливать Донецкую область. Об этом 29 сентября сообщает Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

По данным следствия, с 24 февраля по май 2022 года, находясь в командных пунктах армии оккупантов в Мариуполе, поселках городского типа Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневое и Приазовское Мариупольского района, генерал-лейтенант руководил военными формированиями РФ. Он отдавал приказы об обстрелах мирных жителей Донбасса и захвате ее территории.

Подозреваемый участвовал в совещании с председателями псевдореспублики "ДНР" и Чеченской республики РФ и в разработке плана полного захвата окруженного Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь", где в частично разрушенных бомбоубежищах были заблокированы украинские военные и мирные жители.

Он согласовывал действия оккупантом по усиленному штурму предприятия и убийству командиров украинских военных подразделений.

Ему инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей или других тяжких последствий, по предварительному сговору группой лиц, а также ведение агрессивной войны.

Пресс-служба СБУ назвала имя подозреваемого — это Андрей Мордвичев. По данным следствия, с февраля он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК "Вагнер".

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения, говорится в сообщении СБУ.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили Мордвичева. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 марта на брифинге сообщил, что генерал погиб в Чернобаевке Херсонской области. В России ликвидацию генерала отрицали.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, Азовсталь, российская агрессия, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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