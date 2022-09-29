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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Яркий пример – военные медики Мариуполя". РФ хочет признать комбатантами часть пленных гражданских – Лубинец

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Лубинец: Россия в единоличном порядке принимает решения кого-то отдавать, кого-то нет. Кого-то вычеркивает без объяснений, кого-то оставляет. Поэтому мы всегда просим об очень больших обменах
Лубинец: Россия в единоличном порядке принимает решения кого-то отдавать, кого-то нет. Кого-то вычеркивает без объяснений, кого-то оставляет. Поэтому мы всегда просим об очень больших обменах
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Освобождение мирных граждан Украины, захваченных россиянами в заложники за время полномасштабного вторжения РФ – это отдельное направление Офиса омбудсмена, Украина поднимает вопрос в том числе перед международным сообществом.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 28 сентября в ходе брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" в Киеве.

Он подчеркнул, что речь о гражданских заложниках, которые не должны удерживаться в плену. По словам Лубинца, среди таких гражданских есть категория людей, которых Россия обвинила в шпионаже на пользу Украины. 

"Даже есть приговоры с достаточно большими тюремными сроками: 15, 17, 19 лет. Там не только мужчины, есть и женщины. Также есть гражданские, которых РФ хочет признавать военнопленными. Яркий пример, когда военные медики из Мариуполя признаются РФ комбатантами в нарушение норм Женевской конвенции", – рассказал Лубинец. 

Он заверил, что по всем категориям пленных украинцев ведется работа, власти ищут варианты их освобождения. 

В ходе переговоров об обмене пленными с Россией Украина всегда дает большие списки своих граждан, которые хочет освободить давно предлагает формат обмена по формуле "всех на всех", добавил он. 

"Россия в единоличном порядке принимает решения кого-то отдавать, кого-то нет. Кого-то вычеркивает без объяснений, кого-то оставляет. Поэтому мы всегда просим об очень больших обменах. [...] Мы делаем все, чтобы были большие обмены всех на всех. [...] Нам кажется, что это должно устраивать РФ, но пока мы видим, что это не так. Продолжаем работать", – резюмировал омбудсмен. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов. Последний обмен состоялся 21 сентября. Среди 215 освобожденных из плена – двое гражданских

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, шпионаж, права человека, Мариуполь, заложники, переговоры, Красный Крест, пленные, приговор, омбудсмен, война России против Украины, обмен пленными, женщины, Дмитрий Лубинец, обмен удерживаемыми лицами
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