"Яркий пример – военные медики Мариуполя". РФ хочет признать комбатантами часть пленных гражданских – Лубинец

Лубинец: Россия в единоличном порядке принимает решения кого-то отдавать, кого-то нет. Кого-то вычеркивает без объяснений, кого-то оставляет. Поэтому мы всегда просим об очень больших обменах Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 28 сентября в ходе брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" в Киеве.

Он подчеркнул, что речь о гражданских заложниках, которые не должны удерживаться в плену. По словам Лубинца, среди таких гражданских есть категория людей, которых Россия обвинила в шпионаже на пользу Украины.

"Даже есть приговоры с достаточно большими тюремными сроками: 15, 17, 19 лет. Там не только мужчины, есть и женщины. Также есть гражданские, которых РФ хочет признавать военнопленными. Яркий пример, когда военные медики из Мариуполя признаются РФ комбатантами в нарушение норм Женевской конвенции", – рассказал Лубинец.

Он заверил, что по всем категориям пленных украинцев ведется работа, власти ищут варианты их освобождения.

В ходе переговоров об обмене пленными с Россией Украина всегда дает большие списки своих граждан, которые хочет освободить давно предлагает формат обмена по формуле "всех на всех", добавил он.

"Россия в единоличном порядке принимает решения кого-то отдавать, кого-то нет. Кого-то вычеркивает без объяснений, кого-то оставляет. Поэтому мы всегда просим об очень больших обменах. [...] Мы делаем все, чтобы были большие обмены всех на всех. [...] Нам кажется, что это должно устраивать РФ, но пока мы видим, что это не так. Продолжаем работать", – резюмировал омбудсмен.

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