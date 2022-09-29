"Яркий пример – военные медики Мариуполя". РФ хочет признать комбатантами часть пленных гражданских – Лубинец

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 28 сентября в ходе брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" в Киеве.
Он подчеркнул, что речь о гражданских заложниках, которые не должны удерживаться в плену. По словам Лубинца, среди таких гражданских есть категория людей, которых Россия обвинила в шпионаже на пользу Украины.
"Даже есть приговоры с достаточно большими тюремными сроками: 15, 17, 19 лет. Там не только мужчины, есть и женщины. Также есть гражданские, которых РФ хочет признавать военнопленными. Яркий пример, когда военные медики из Мариуполя признаются РФ комбатантами в нарушение норм Женевской конвенции", – рассказал Лубинец.
Он заверил, что по всем категориям пленных украинцев ведется работа, власти ищут варианты их освобождения.
В ходе переговоров об обмене пленными с Россией Украина всегда дает большие списки своих граждан, которые хочет освободить давно предлагает формат обмена по формуле "всех на всех", добавил он.
"Россия в единоличном порядке принимает решения кого-то отдавать, кого-то нет. Кого-то вычеркивает без объяснений, кого-то оставляет. Поэтому мы всегда просим об очень больших обменах. [...] Мы делаем все, чтобы были большие обмены всех на всех. [...] Нам кажется, что это должно устраивать РФ, но пока мы видим, что это не так. Продолжаем работать", – резюмировал омбудсмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов. Последний обмен состоялся 21 сентября. Среди 215 освобожденных из плена – двое гражданских.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".