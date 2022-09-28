Украина ведет переговоры об обмене пленными с Россией по формуле "всех на всех" – Буданов

Буданов рассказал семьям защитников, что работа по обмену пленными с Россией продолжается. В частности, сейчас Украина ведет переговоры об обмене по формуле "всех на всех", сказал он.
По его словам, обмен пленными, который состоялся 21 сентября, готовили более двух месяцев.
"Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21 числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости до реабилитации и восстановления", – добавил Буданов.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменяны в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.
Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.