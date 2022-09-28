Украина ведет переговоры об обмене пленными с Россией по формуле "всех на всех" – Буданов

Буданов сказал, что предыдущий обмен пленными готовили более двух месяцев Фото: gur.gov.ua

Буданов рассказал семьям защитников, что работа по обмену пленными с Россией продолжается. В частности, сейчас Украина ведет переговоры об обмене по формуле "всех на всех", сказал он.

По его словам, обмен пленными, который состоялся 21 сентября, готовили более двух месяцев.

"Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21 числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости до реабилитации и восстановления", – добавил Буданов.