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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень изменился, очень похудел". Сестра Волыны рассказала, что родные командиров, оборонявших Мариуполь, еще не встретились с ними

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В плену Волынский (в центре) очень похудел
В плену Волынский (в центре) очень похудел
Скриншот: unian.net

Командиры мариупольского гарнизона проходят медосмотр в Турции и могут звонить по телефону родным, однако дату их встречи с семьями еще не назначили. Об этом Общественному рассказала сестра и.о. командира 36-й бригады Сергея Волынского (Волыны) Татьяна Харько.

По ее словам, она дважды коротко разговаривала с братом по телефону.

"Очень изменился, очень похудел. Многие люди его не узнают. Пишут комментарии под фото "А где Волына?" Я вижу, что он шокирован. Шокирован тем, что он вернулся, в хорошем понимании этого слова. Видно, что он не ожидал этого возвращения. Он сказал, что до последнего не понимал, куда их везут. Только когда они увидели, уже на турецкой земле, наших, украинских, представителей, поняли, что ад кончился", – поделилась Харько.

Она посещала других освобожденных пленных, которых вернули в Украину.

"Есть те, кто похудел на 60 килограммов. Это о самочувствии. Все мы видели фото Михаила Дианова – морпеха, вернувшегося из плена. Он в ужасном состоянии", – сказала сестра Волынского. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Волынский служил в рядах морской пехоты в Крыму, после аннексии Крыма продолжил службу в Николаеве, в подразделении морской пехоты. Участник АТО. В 2021 году получил звание майора. 

После того как в апреле часть 36-й отдельной бригады морской пехоты, включая командира Владимира Баранюка, попыталась прорваться из осажденного Мариуполя и попала в плен, Волынский исполнял обязанности командира бригады.

В мае вместе с другими защитниками "Азовстали" по приказу высшего военного руководства страны Волынский вышел с завода и сдался в плен. 

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Обмен проходил в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и Турции. Согласно договоренностям, пятеро командиров мариупольского гарнизона останутся в Турции до конца войны под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. 

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.

Теги: Турция, военные, Мариуполь, плен, Азовсталь, пленные, морская пехота, война России против Украины, обмен пленными, Сергей Волынский
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