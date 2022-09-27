"Очень изменился, очень похудел". Сестра Волыны рассказала, что родные командиров, оборонявших Мариуполь, еще не встретились с ними

В плену Волынский (в центре) очень похудел Скриншот: unian.net

По ее словам, она дважды коротко разговаривала с братом по телефону.

"Очень изменился, очень похудел. Многие люди его не узнают. Пишут комментарии под фото "А где Волына?" Я вижу, что он шокирован. Шокирован тем, что он вернулся, в хорошем понимании этого слова. Видно, что он не ожидал этого возвращения. Он сказал, что до последнего не понимал, куда их везут. Только когда они увидели, уже на турецкой земле, наших, украинских, представителей, поняли, что ад кончился", – поделилась Харько.

Она посещала других освобожденных пленных, которых вернули в Украину.

"Есть те, кто похудел на 60 килограммов. Это о самочувствии. Все мы видели фото Михаила Дианова – морпеха, вернувшегося из плена. Он в ужасном состоянии", – сказала сестра Волынского.

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Волынский служил в рядах морской пехоты в Крыму, после аннексии Крыма продолжил службу в Николаеве, в подразделении морской пехоты. Участник АТО. В 2021 году получил звание майора.

После того как в апреле часть 36-й отдельной бригады морской пехоты, включая командира Владимира Баранюка, попыталась прорваться из осажденного Мариуполя и попала в плен, Волынский исполнял обязанности командира бригады.

В мае вместе с другими защитниками "Азовстали" по приказу высшего военного руководства страны Волынский вышел с завода и сдался в плен.