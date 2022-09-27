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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В плену у России остается 616 украинских женщин

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Россия удерживает в плену несколько сотен украинок
Россия удерживает в плену несколько сотен украинок
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Россия удерживает в плену 616 женщин, среди них есть и беременные. Об этом на встрече с родственниками пленных рассказали в координационном штабе по обращению с военнопленными, сообщает Общественное 27 сентября.

Родственников заверили, что власти работают неформально и формально, чтобы освободить "всех на всех".

Также в штабе сообщили, что после обмена 21 сентября ситуация сдвинулась и в ближайшее время можно ожидать последующих обменов. Также есть договоренность об обмене раненых – тоже в формате "всех на всех".

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. В их числе были три беременные женщины.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.

Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

25 сентября освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова родила дочку.

Всего за время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.

Теги: плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными, женщины
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