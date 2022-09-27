В плену у России остается 616 украинских женщин

Родственников заверили, что власти работают неформально и формально, чтобы освободить "всех на всех".

Также в штабе сообщили, что после обмена 21 сентября ситуация сдвинулась и в ближайшее время можно ожидать последующих обменов. Также есть договоренность об обмене раненых – тоже в формате "всех на всех".