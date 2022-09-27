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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командиру штурмовой группы "Ведмеді" в плену сломали руку, она усыхает – Тайра

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Ведмидь и его ДШГ "Ведмеді" защищали "Азовсталь" вместе с другими украинскими подразделениями
Ведмидь и его ДШГ "Ведмеді" защищали "Азовсталь" вместе с другими украинскими подразделениями
Фото: Марина Украинская / Facebook

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) 26 сентября опубликовала в Facebook фото одного из украинских защитников, освобожденных из российского плена на этой неделе, – командира диверсионно-штурмовой группы "Ведмеді" Александра Кравцова с позывным Ведмидь (Медведь на русском).

Она отметила, что от Кравцова осталось "полмедведя".

"Но это мы откормим. А вот медвежью лапу, которую когда-то после ранения под донецким аэропортом едва собрали (снимок в свое время меня поразил мастерством травматологов) в плену палачи сломали снова, и еще не известно, как можно помочь теперь усыханию конечности, которое быстро прогрессирует", – добавила парамедик, уточнив, что сейчас ожидаются результаты обследований защитника. 

https://www.facebook.com/julia.paevska/posts/pfbid02ks52qe1T5pftRfCXjdQNKCGYySQKnXNpHYbSXrckxW4CZXmGSTsQ4uxqsRuv2danl

Журналистка Наталья Нагорная после встречи с Кравцовым рассказала, что он потерял 40 кг веса. 

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/pfbid0QnLzhQfDTFrFNaD7eXMxczBJUdMkJAUuZJwBTP4dcHYLvQQXGnmXvBwN7MDQUZJcl

Ведмидь – кадровый военный. Он защищает Украину от российских оккупантов с 2014 года (ДШГ "Ведмеді" – подразделение в составе Украинской добровольческой армии), до этого служил в ВСУ, после 24 февраля был в Мариуполе, защищал "Азовсталь" и в мае вместе с другими воинами попал в плен российских оккупантов. Боевики "ДНР" "приговорили" Ведмедя и его ДШГ к казни и расстрелу, отмечает "ВВС News Україна".

21 сентября Ведмидь и еще более 200 защитников были освобождены из плена РФ в ходе обмена

Четыре месяца у жены Марины не было связи с мужем. Она рассказала ТСН, что поехала на обмен с другими родственниками украинских военных, но не знала, что встретит супруга. 

"Я уже не знаю, сколько раз я умирала и снова начинала брать себя в руки. Жив ли он и в каком состоянии – этого я не знала. Было и разочарование, и боль, и ужас, и ожидания. Многие говорили, что шансов на возвращение у него почти нет, – рассказала она. – Почти в последний момент мне позвонили по телефону и вышел на видеосвязь наш побратим. И говорит, что "посмотри кто со мной". Переводит камеру и я увидела Сашу". 

На следующий день после обмена женщина опубликовала в Facebook видео, как встречала мужа. 

"Я сегодня впервые начала жить с 24 февраля", – отметила она тогда. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Мариуполь, плен, Азовсталь, травма, война России против Украины, обмен пленными, ранение, Юлия Паевская
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