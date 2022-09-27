Ермак обсудил с советником Байдена обстановку на фронте и продолжение помощи в сфере безопасности

"Джейкоб Салливан выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю его офиса и всей команде за успешно проведенную операцию по освобождению из российского плена иностранных граждан, в том числе двух американцев", – говорится в сообщении.
Ермак рассказал советнику об оперативной обстановке на фронте и успехах украинских военных. Также собеседники обсудили продолжение помощи в области безопасности для украинской армии.
"Руководитель Офиса президента поблагодарил американскую сторону за непреклонную поддержку украинского народа в борьбе за суверенитет и территориальную целостность своей страны", – сообщили в пресс-службе.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.