Ермак обсудил с советником Байдена обстановку на фронте и продолжение помощи в сфере безопасности

Ермак рассказал Салливану об оперативной обстановке на фронте и успехах украинских военных Фото: president.gov.ua

"Джейкоб Салливан выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю его офиса и всей команде за успешно проведенную операцию по освобождению из российского плена иностранных граждан, в том числе двух американцев", – говорится в сообщении.

Ермак рассказал советнику об оперативной обстановке на фронте и успехах украинских военных. Также собеседники обсудили продолжение помощи в области безопасности для украинской армии.

"Руководитель Офиса президента поблагодарил американскую сторону за непреклонную поддержку украинского народа в борьбе за суверенитет и территориальную целостность своей страны", – сообщили в пресс-службе.