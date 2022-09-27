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Ермак обсудил с советником Байдена обстановку на фронте и продолжение помощи в сфере безопасности

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Ермак рассказал Салливану об оперативной обстановке на фронте и успехах украинских военных
Ермак рассказал Салливану об оперативной обстановке на фронте и успехах украинских военных
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак 26 сентября провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Джейкоб Салливан выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю его офиса и всей команде за успешно проведенную операцию по освобождению из российского плена иностранных граждан, в том числе двух американцев", – говорится в сообщении.

Ермак рассказал советнику об оперативной обстановке на фронте и успехах украинских военных. Также собеседники обсудили продолжение помощи в области безопасности для украинской армии.

"Руководитель Офиса президента поблагодарил американскую сторону за непреклонную поддержку украинского народа в борьбе за суверенитет и территориальную целостность своей страны", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября. 

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, военная помощь, Белый дом, плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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