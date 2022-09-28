Голод, сон на бетонном полу, "удочки вниз". Омбудсмен рассказал о систематических пытках украинцев, удерживаемых в плену у РФ

Лубинец: Россия позволяет себе нарушать Женевские конвенции, применяет пытки к украинцам, держит их в ужасных условиях именно потому, что четко понимает: никто не может это проверить Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

"Места были не приспособлены к такому количеству [пленных]. Все начиналось с процедуры захвата в плен. Понятно, что каких-либо юридических моментов – [таких] как признание военнопленными, статус комбатанта этого не происходило. Привозили в места содержания. И распространенная практика уже так называемых встреч – пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками, даже эти резиновые дубинки ломались, а после этого использовали деревянные палки. Часто делали: приехали и заставляли долго держать головы опущенными вниз, называя это "удочки вниз". [Стояли] на плацу или посередине двора какого-то. Кто нарушил, того дополнительно били", – рассказал омбудсмен.

Он сообщил, что еды и воды украинским пленным выдавали крайне мало, а средства гигиены не выдавали совсем.

"Туалетная бумага – такого не было вообще. Не давали мыло, зубные щетки, зубную пасту. То есть такого не было. Очень часто [военнопленные] спали просто на бетоне. Не давали ни матрасы, ни чем накрыться, какие-то там, одеяла. Это не было исключением. Это общая такая практика", – добавил Лубинец.

По его словам, за время пребывания в плену украинские защитники не видели и не общались представителей Международного комитета Красного креста.

"Они присутствовали при выходе из "Азовстали", и наши военнопленные их видели. Даже некоторые сказали, что им раздали бланки от МККК, которые нужно было заполнить для идентификации. И было сообщено: "Вы заполните, а мы после этого приедем и заберем". Раздать раздали, но после этого никто не приезжал и никто не забрал", – продолжил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что для него вопрос с МККК – принципиальный.

"Почему? РФ позволяет себе нарушать Женевские конвенции, применяет пытки к украинцам, держит их в ужасных условиях, не оказывает медпомощь, не дает еду в достаточном количестве – именно потому, что они четко понимают: никто не может это проверить. То есть они просто не допускают представителей МККК [к пленным]. И на мой взгляд, именно это и создает предпосылки для подобного отношения к нашим военнопленным. Если бы была другая ситуация, то российская сторона так бы не действовала", – добавил уполномоченный, подчеркнув, что все украинские военнопленные потеряли в весе, при чем "кардинально потеряли".

По его словам, голод – один из элементов пыток, системно применяемых россиянами к украинским военнопленным.