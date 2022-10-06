"Над Змеиным удар полукилотонной бомбы – грибок видно из Одессы". Фейгин считает, что Путин может решиться на демонстративный ядерный удар при одном условии

"Потому что это шаг, после которого России просто не станет целиком и полностью. Потому что это понудит, действительно, уже без всякой оглядки, применить ответ на это ядерное оружие, если мы говорим о Западе и прежде всего о странах ядерного клуба", – сказал блогер.
Он уточнил, что говорит прежде всего о США и Великобритании, но ядерным оружием обладает, в частности, и Франция.
"И поэтому с этой точки зрения, конечно, шансов оно не оставляет никаких", – считает Фейгин.
Что касается тактического ядерного оружия, то юрист напомнил, что в России его применение обсуждалось публично на телевидении на уровне "всяких генералов из Госдумы и так далее".
"И видно, что это все вынесено из кабинетов Генштаба и так далее. Что есть такая позиция демонстративного ядерного удара: ну типа над островом Змеиным удар полукилотонной бомбы – грибок видно из Одессы, все в панике и так далее. Вот чтобы типа "сдавайтесь, или мы это сделаем над вами". Вот в такое можно поверить", – говорит Фейгин.
Он допустил, что для президента РФ Владимира Путина это "как бы компромиссный, способ демонстрации" намерений добиваться своих целей при помощи ядерного оружия.
"На который он мог бы решиться, если не будет предупреждающего или, если хотите, жесткого волевого ответа – точнее, ответа на опережение – со стороны вот этих ядерных держав западных. Тогда он может на это не решиться. Вот я бы так сказал", – добавил блогер.
При этом Фейгин считает, что Запад не готов нанести превентивный удар по России и не станет действовать на опережение в аспекте ядерной угрозы.
Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев. Полный текст интервью.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.