Фейгин о приемнике Путина: Я больше склоняюсь к Мишустину

"Я больше склоняюсь к Мишустину. Ну, во-первых, есть институциональное право. Потому что глава правительства, по конституции Российской Федерации, выполняет роль врио – временно исполняющего обязанности – до момента проведения выборов. Но вы сами понимаете: нет ничего постояннее, чем временное. Да? Назначат врио, а там, глядишь, и... Есть и вторая причина: политическая. Она заключается в том... Он тоже, кстати, выходец из семьи сотрудников КГБ. Не отменяет одно другого. Но, понимаете, на него не повесишь вот так, впрямую, собак за войну. "Я занимался экономикой, хозяйственной деятельностью. Да, я под санкциями, но..." – отметил Фейгин.

По его словам, формально вести переговоры с Западом такому представителю РФ, как Мишустин, никто не помешает.

"Ну и вообще как-то, по традиции, в России вторая должность – почему-то в последние десятилетия это именно глава правительства. Это не означает, что не могут произойти перемены, при которых Мишустин – всего лишь временщик, человек, который закрывает, как прокладка, один цикл власти и другой: фазы их – в русской истории. Но, тем не менее, если уж выбирать из круга, то, знаете, сын Патрушева Дмитрий, которому 42 года и который выпускник известной академии и, в общем, министр сельского хозяйства – на мой взгляд, является менее благоприятной фигурой для результирующих сил в окружении Путина, нежели такой человек, как Мишустин", – резюмировал Фейгин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube