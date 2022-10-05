Фейгин о приемнике Путина: Я больше склоняюсь к Мишустину

"Я больше склоняюсь к Мишустину. Ну, во-первых, есть институциональное право. Потому что глава правительства, по конституции Российской Федерации, выполняет роль врио – временно исполняющего обязанности – до момента проведения выборов. Но вы сами понимаете: нет ничего постояннее, чем временное. Да? Назначат врио, а там, глядишь, и... Есть и вторая причина: политическая. Она заключается в том... Он тоже, кстати, выходец из семьи сотрудников КГБ. Не отменяет одно другого. Но, понимаете, на него не повесишь вот так, впрямую, собак за войну. "Я занимался экономикой, хозяйственной деятельностью. Да, я под санкциями, но..." – отметил Фейгин.
По его словам, формально вести переговоры с Западом такому представителю РФ, как Мишустин, никто не помешает.
"Ну и вообще как-то, по традиции, в России вторая должность – почему-то в последние десятилетия это именно глава правительства. Это не означает, что не могут произойти перемены, при которых Мишустин – всего лишь временщик, человек, который закрывает, как прокладка, один цикл власти и другой: фазы их – в русской истории. Но, тем не менее, если уж выбирать из круга, то, знаете, сын Патрушева Дмитрий, которому 42 года и который выпускник известной академии и, в общем, министр сельского хозяйства – на мой взгляд, является менее благоприятной фигурой для результирующих сил в окружении Путина, нежели такой человек, как Мишустин", – резюмировал Фейгин.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Бывший советник Путина Андрей Илларионов, российский журналист и телеведущий Андрей Караулов, политический аналитик Валерий Соловей и другие эксперты считают, что Мишустин может стать преемником Путина.
Также среди вероятных преемников нынешнего президента РФ назывались экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев, глава минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие политики.
Мишустин возглавляет правительство РФ с января 2020 года.