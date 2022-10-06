Фейгин: Значительная часть окружения Путина пытается обеспечить себе "подушку" в Вашингтоне — сомнений нет

"То, что значительная часть важных лиц пытается для себя какую-то "подушку" (гарантии безопасности. – "ГОРДОН") обеспечить – прежде всего в Вашингтоне – в этом у меня сомнений нет. Да и договоренность об этой "подушке" могла быть вполне достигнута и раньше. Но ситуация меняется – и они тоже садятся, типа накрываются тазиком – и сидят на перископной глубине, считают, что "мимо меня пронесет", – говорит Фейгин.

Юрист не исключает, что есть эмиссары, которых окружение Путина отправляет для ведения переговоров в своих интересах.

"Помните, как в "Штирлице" (фильме о Штирлице "17 мгновений весны". – "ГОРДОН") герой Василия Ланового уехал на переговоры? Наверное, у них есть и эмиссары для этого, я думаю. И американцы – люди в этом деле искушенные. Уж покупать элиты – для них, знаете, дело не новое. Особенно в такой ситуации, когда безумный вождь грозит ядерной войной", – высказал свое мнение блогер.

Учитывая уже прозвучавшие из уст Путина угрозы, Запад заинтересован в коммуникации с окружением российского президента и контроле над ним, считает Фейгин.

"Ты грозишь планете, что ее расколешь пополам. И чего это американцы должны за этим наблюдать безучастно? Вот просто интересно. "А я, – говорит, – всеми видами вооружений". Ну, из предшествующей его речи. И сам он побрякивал этим. 21 сентября он вообще про розу ветров заявил, если вы помните. Ну вот. Поэтому на самом деле и американцы очень расположены к тому, что "давайте, ребята, давайте", – предположил он.

При этом российские бизнесмены, по мнению блогера, стараются дистанцироваться от войны, декларируя, что в вопросе достижения мира на них не стоит рассчитывать.

"Они вообще не про это. Олигархи так вообще не про это. Даже как бы институционально. "Мы как бы деньгами. Мы воровством, там, коррупцией. А война – это не к нам", – говорит юрист.

Юрист утверждает, что российские олигархи точно так же отвечают американцам.

"[Бизнесмены Михаил] Фридман и [Петр] Авен – они отвечают: "Чего вы к нам пристали? Мы не можем ничего. Да, мы этих людей знаем. Да, мы с ними связаны. Но мы-то этот вопрос [не можем решить]", – говорит он.

Фейгин уверен, что такую же позицию занимает российский бизнесмен Роман Абрамович.

"Почему вы от меня требуете, чтобы я остановил войну? Остановить я ее не могу. Я могу пленными позаниматься, зернишком, туда-сюда, а это – я пас. Но вы снимите с меня санкции", – моделирует блогер позицию Абрамовича.

Так или иначе, конечно, коммуникация эта есть. Мы видим этих субъектов коммуникации. Вот всех, кого я перечислил, и других. Их больше, считает Фейгин.

Он убежден, что олигархи, если и предпринимают какие-то попытки противодействовать войне, то желают это для себя самих, а не ради России либо Украины.



"Они, безусловно, пытаются для себя... Не то чтобы они хотят и так сильно переживают за украинцев или, в конце концов, за россиян. Россию они вообще ненавидят. Но они за себя. "Вот я попытаюсь хоть что-нибудь, хоть на миллиметр сделать. Но вы снимите с меня санкции, оставьте мои капиталы. Я вот хочу просто... Как будто я тут ни при чем. Я просто буду заниматься, сидя у себя в замке. Какой-то бизнес течет. Вот у меня, там, миллиарды заморожены. Не трогайте их – и все", – говорит он.

Однако подобная позиция уже не встречает понимания у Запада, считает блогер.

"А им отвечают: "Нет, дружок, это раньше так было и могло бы прокатить. А сейчас так не прокатит. Иди решай вопросы". И я подозреваю, что, конечно, безусловно, то, что мы обсуждаем, – точно так же, в тех же терминах и дефинициях, обсуждают и они между собой. Безусловно, обсуждают, как из этого всего выплыть. Посмотрим результаты", – подытожил Фейгин.

Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев. Полный текст интервью.

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