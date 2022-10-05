Фейгин: Какой-то крот есть, но я не думаю, что это прямо близкий человек к Путину

Он подчеркнул, что США предостерегали о готовящемся полномасштабном вторжении России в Украину задолго до того, как это произошло.

"Я думаю, что какой-то крот есть. Но я не думаю, что это прямо близкий человек к Путину. Опять же, мы исходим из того, что это какой-то прямо вот чистый шпион, а это ведь могут быть конфиденты, которые как бы, в общем, больших секретов не рассказывают, но политическую ситуацию они достаточно точно передают. Плюс – знаете, чем славятся американцы? Как разведка они очень технологичны. Вот посудите сами. Ходит жена такого начальника Генштаба или замначальника Генштаба, или, там, замглавы КГБ, члена коллегии ФСБ России, какого-нибудь генерала. Не важно. Даже не буду называть фамилию – фамилию все знают. И она же разговаривает по телефону и с мужем, и с детьми, и с родственниками, и с массажисткой... Любой телефон, любая связь, любой "эпловский" телефон – вы же понимаете – прозрачен для американских спецслужб. При их технологическом уровне", – отметил Фейгин.

Помимо этого, по его словам, семьи российских высокопоставленных чиновников пользуются почтой и другими электронными ресурсами, к которым имеет доступ американская сторона.

"А ведь, помимо доступа к информации, нужна ее правильная аналитика, то есть исследовать то, что действительно ценно. И этим американцы – надо отдать им должное – отличаются просто в невероятно большей степени, чем любые другие разведки. Именно технологизмом. Поэтому я допускаю, что, помимо всех кротов, важный объем информации получается из этих достижений диджитализации: цифрового XXI века, который, в общем, в своей основе имеет американскую природу. Давайте прямо говорить, все основное – от интернета до девайсов, от компьютеров до микрочипов – это все, в общем, американское изобретение. И думать, что американцы это не используют в целях получения доступа к развединформации, было бы наивно. Особенно когда цена вопроса – ядерная война, термоядерная война", – подчеркнул Фейгин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube