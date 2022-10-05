ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Какой-то крот есть, но я не думаю, что это прямо близкий человек к Путину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
США заранее предупреждали власти Украины о том, что Путин готовится к полномасштабному вторжению
США заранее предупреждали власти Украины о том, что Путин готовится к полномасштабному вторжению
Фото: ЕРА

В российской власти есть человек, работающий на Запад, однако он вряд ли входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Он подчеркнул, что США предостерегали о готовящемся полномасштабном вторжении России в Украину задолго до того, как это произошло.

"Я думаю, что какой-то крот есть. Но я не думаю, что это прямо близкий человек к Путину. Опять же, мы исходим из того, что это какой-то прямо вот чистый шпион, а это ведь могут быть конфиденты, которые как бы, в общем, больших секретов не рассказывают, но политическую ситуацию они достаточно точно передают. Плюс – знаете, чем славятся американцы? Как разведка они очень технологичны. Вот посудите сами. Ходит жена такого начальника Генштаба или замначальника Генштаба, или, там, замглавы КГБ, члена коллегии ФСБ России, какого-нибудь генерала. Не важно. Даже не буду называть фамилию – фамилию все знают. И она же разговаривает по телефону и с мужем, и с детьми, и с родственниками, и с массажисткой... Любой телефон, любая связь, любой "эпловский" телефон – вы же понимаете – прозрачен для американских спецслужб. При их технологическом уровне", – отметил Фейгин.

Помимо этого, по его словам, семьи российских высокопоставленных чиновников пользуются почтой и другими электронными ресурсами, к которым имеет доступ американская сторона.

"А ведь, помимо доступа к информации, нужна ее правильная аналитика, то есть исследовать то, что действительно ценно. И этим американцы – надо отдать им должное – отличаются просто в невероятно большей степени, чем любые другие разведки. Именно технологизмом. Поэтому я допускаю, что, помимо всех кротов, важный объем информации получается из этих достижений диджитализации: цифрового XXI века, который, в общем, в своей основе имеет американскую природу. Давайте прямо говорить, все основное – от интернета до девайсов, от компьютеров до микрочипов – это все, в общем, американское изобретение. И думать, что американцы это не используют в целях получения доступа к развединформации, было бы наивно. Особенно когда цена вопроса – ядерная война, термоядерная война", – подчеркнул Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

США заранее предупреждали власти Украины о подготовке РФ к полномасштабному вторжению, которое началось 24 февраля.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявлял, что представители западных разведслужб хорошо знают о намерениях президента РФ"Когда заканчивается в бункере у Путина совещание, через пять минут стенограмма лежит на столе у западных разведслужб".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, разведка, Марк Фейгин, технологии, спецслужбы, чиновники, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (212504)
2
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (131004)
3
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (122908)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (122546)
5
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (94011)
6
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (91815)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (79982) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (61266)
 
 
 
 