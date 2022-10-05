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Соловей о том, как Путин согласился выдать Украине командира "Азова" Прокопенко: Владимиру Владимировичу плевать на ультрапатриотический электорат

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Герой Украины Прокопенко (слева) 3 октября в Турции получил орден "Золотая звезда"
Герой Украины Прокопенко (слева) 3 октября в Турции получил орден "Золотая звезда"
Фото: president.gov.ua

Президенту РФ Владимиру Путину плевать на ультрапатриотический электорат в РФ, он исходит только из собственных интересов.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя освобождение из российского плена командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), сказал российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

Гордон отметил, что Путин в ходе обмена отдал Героя Украины, а "Азов" – в понимании Путина и российской пропаганды – это "номер один отряд нациков". Это же "падение в глазах собственного электората", подчеркнул журналист.

"Путин это иначе воспринимает, – указал Соловей. – Да, "Азов" имеет однозначную репутацию в России благодаря нашей пропаганде. Это, как у нас ее называют, экстремистская организация. Это надо непременно упоминать, когда вспоминаешь "Азов". "Экстремистская, запрещенная в России" – я уже не помню точно формулировку. Но дело в том, что Владимиру Владимировичу плевать на ультрапатриотический электорат. Ему плевать. Он исходит только из собственных интересов, собственных планов и собственных намерений. Ему не плевать на элиту. Вот на элиту ему не плевать, а на ультрапатриотов плевать".

По словам российского историка и аналитика, если Путин "щелкнет пальцами", то ультрапатриотов РФ "быстро возьмут к ногтю".

"И чекисты это сделают с колоссальным удовольствием. Он это знает. Поэтому эта реакция его не занимает. Тем паче что часть так называемых Z-каналов – Telegram-каналов – она питается администрацией президента. Финансово, идеологически, организационно. Поэтому заткнуть им рот проще простого. Но если будут особо упорствующие – ну, существуют другие средства, в России хорошо известные", – резюмировал Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена, среди них – Прокопенко. 

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции. Глава МВД Денис Монастырский и Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. 

3 октября командиры защитников Мариуполя Донецкой области и завода "Азовсталь", которые находятся в Турции, впервые после освобождения из плена встретились со своими семьями.

В ходе встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вручил ордена "Золотая звезда" пяти командирам, которым присвоено звание Героя Украины, в том числе Прокопенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, российская пропаганда, полк Азов, пленные, Валерий Соловей, президент, обмен пленными, интервью, Денис Прокопенко
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