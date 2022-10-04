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"Самая крутая нация в мире". Ермак вручил ордена "Золотая звезда" пятерым защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины

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Торжественное вручение наград состоялось в Турции, где находятся освобожденные из плена Герои Украины
Торжественное вручение наград состоялось в Турции, где находятся освобожденные из плена Герои Украины
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая звезда" пятерым защитникам Мариуполя Донецкой области и завода "Азовсталь", которым присвоено звание Героя Украины. Об этом 3 октября сообщил сайт Офиса президента.

Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламара (Калина), исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу.

Торжественное вручение наград состоялось во время встречи Ермака и первой леди Елены Зеленской с защитниками "Азовстали" и членами их семей в Турции.

"Подразделения, которыми вы командовали, внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины. Вы и ваши подчиненные сумели сковать огромные силы противника. Силы, которых не хватило для оккупации больших территорий", – сказал Ермак, вручая орден Прокопенко.

По словам главы ОП, защитники Мариуполя спасли много человеческих жизней на тех территориях, куда благодаря их усилиям враг не сумел дойти.

"Вы выиграли время, и это время не было потеряно. И теперь мы возвращаем наши территории и людей. Украина будет свободной и соборной", – подчеркнул Ермак.

Также во время встречи освобожденных из плена военнослужащих приветствовал Зеленский. Президент Украины по видеосвязи поблагодарил их за выполнение боевых задач по обороне Мариуполя.

"Мы все гордимся вами. И я очень счастлив, что с вами родные, и очень счастлив, что вы у нас такие есть. Вы не просто герои, вы – живые герои, и это очень важно. Я благодарю каждого из вас. И мы сделаем все, чтобы забрать ваших побратимов, которые сейчас находятся в плену. Горжусь, что мы живем в одной стране, за нее вместе боремся и точно победим. Слава Украине!" – сказал глава государства.

В свою очередь защитники Мариуполя и "Азовстали" передали Зеленскому флаг Украины с подписями и пожеланиями пяти командиров и девизом "Без боя нет славы".

"Битва за Мариуполь и все, что произошло с нами, выход из плена – это украинское чудо наперекор судьбе. Все прекрасно понимают, что с нами должно было случиться. Здесь есть люди, которые знают, что такое российские пытки и российский плен. И эта награда – это награда наших воинов. Это награда нашего украинского народа. Я очень горжусь тем, что я украинец. Это самая крутая нация в мире! И самая крутая власть, и самые крутые военные", – отметил Паламар.

Контекст:

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. 

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции. Глава МВД Денис Монастырский и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре.

Согласно договоренностям, пятеро командиров останутся в Турции до конца войны и будут находиться там в частном доме под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. 

Теги: Украина, Турция, Мариуполь, Азовсталь, Герой Украины, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, награда, Андрей Ермак, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Денис Шлега, Олег Хоменко
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