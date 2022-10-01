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"Шахтер" вышел на матч УПЛ в футболках с фото защитника Мариуполя и надписью: "Слава героям "Азовстали"

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"Шахтер" завершил матч разгромом соперника
"Шахтер" завершил матч разгромом соперника
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

1 октября во Львове игроки футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) на матч украинской Премьер-лиги против харьковского "Металлиста" вышли в футболках с поддержкой защитников города Мариуполь Донецкой области. Фото спортсменов опубликовано на клубной странице в Fаcebook.

"Игроки "Шахтера" вышли на матч с "Металлистом" в специальных футболках в знак поддержки военных, которые защищали Мариуполь. На принте – защитник "Азовстали" Михаил Дианов", – объяснили в клубе.

Также на футболке надпись: "Слава героям "Азовстали"!".

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid02vYCEJMg65zo6Mux7GY5L8UFsKmC1ttD91RHtVHgkp8C226Rc7Q1Ch1NUv5jditVsl

Позже донецкие футболисты одели свою классическую форму.

Поединок завершился победой "Шахтера" с разгромным счетом 6:1.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Дианов (позывной Мишаня) – военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского. Он – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". В мае он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод "Азовсталь" и оказался в плену российских оккупантов. 

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена вчера 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

В российском плену остаются другие защитники Мариуполя.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, война, Премьер-лига, Мариуполь, Шахтер Донецк, Азовсталь, вторжение, война России против Украины, спортсмены, УПЛ, российские оккупанты
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