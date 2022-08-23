По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя

Kalush Orchestra: У тебя сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя Фото: kalush.official / Instagram

"24 августа в течение 24 часов мы собираем 24 грн с каждого украинца. У тебя будут всего сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя не на жизнь", – анонсировали сбор музыканты.

Ссылки на благотворительную банку в приложении Monobank артисты обнародуют 24 августа в 00.01. Деньги будут переведены на реабилитацию украинских защитников.

Скриншот: kalush.official / Instagram