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23 августа, 2022
 
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По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя

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Kalush Orchestra: У тебя сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя
Kalush Orchestra: У тебя сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя
Фото: kalush.official / Instagram

Украинская группа Kalush Orchestra 23 августа в Instagram Stories анонсировала благотворительный сбор средств в поддержку защитников Мариуполя и "Азовстали" ко Дню Независимости Украины.

"24 августа в течение 24 часов мы собираем 24 грн с каждого украинца. У тебя будут всего сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя не на жизнь", – анонсировали сбор музыканты.

Ссылки на благотворительную банку в приложении Monobank артисты обнародуют 24 августа в 00.01. Деньги будут переведены на реабилитацию украинских защитников. 

Скриншот: kalush.official / Instagram
Скриншот: kalush.official / Instagram

Контекст:

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил 6 июня президент Украины Владимир Зеленский. Большинство из них удерживают в Оленовке Донецкой области, сообщали в украинской разведке.

В Министерстве обороны Украины информировали, что часть защитников "Азовстали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.

Теги: Мариуполь, Азовсталь, благотворительность, война России против Украины, Kalush Orchestra
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