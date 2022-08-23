Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото

"Решили познакомить украинцев и мир с нашими мамами. Ибо именно благодаря им мы такие, какие есть, и есть там, где мы сейчас", – говорится в релизе.
Фото предоставлено командой Kalush Orchestra
Фронтмен группы Олег Псюк с мамой Стефанией
Фото предоставлено командой Kalush Orchestra
Саша Таб с матерью и членами своей семьи
Фото предоставлено командой Kalush Orchestra
Сопилкарь Тимофей Музычук с мамой Светланой
Контекст:
Kalush Orchestra был основан в 2019 году. Группа стала знаменитой после победы на "Евровидении 2022".