Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2022
 
Новости

Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Kalush Orchestra была основана в 2019 году
Kalush Orchestra была основана в 2019 году
Фото предоставлено командой Kalush Orchestra

Участники украинской группы Kalush Orchestra, победившей на "Евровидении 2022", показали своих матерей. Фото предоставлено пресс-службой коллектива.

"Решили познакомить украинцев и мир с нашими мамами. Ибо именно благодаря им мы такие, какие есть, и есть там, где мы сейчас",  говорится в релизе.

Контекст:

Kalush Orchestra был основан в 2019 году. Группа стала знаменитой после победы на "Евровидении 2022".

Теги: фото, мать, Kalush Orchestra, Олег Псюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
Дмитрий ГОРДОН
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 