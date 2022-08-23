Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото

Kalush Orchestra была основана в 2019 году Фото предоставлено командой Kalush Orchestra

"Решили познакомить украинцев и мир с нашими мамами. Ибо именно благодаря им мы такие, какие есть, и есть там, где мы сейчас", – говорится в релизе.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото предоставлено командой Kalush Orchestra Фронтмен группы Олег Псюк с мамой Стефанией Фото предоставлено командой Kalush Orchestra Саша Таб с матерью и членами своей семьи Фото предоставлено командой Kalush Orchestra Сопилкарь Тимофей Музычук с мамой Светланой