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02 августа, 2022
 
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"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео

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Kalush Orchestra: Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру
Kalush Orchestra: Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру
Фото: ЕРА

Украинская группа Kalush Orchestra 1 августа на своей странице в Instagram разместила ролик, который был записан во время исполнения акустической версии песни Stefania, с которой они победили на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

"Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру", – говорится в описании к видео.

Во время исполнения песни музыканты использовали не музыкальные инструменты, а подручные средства – игрушку, поролоновые биты, а также лысую голову участника группы Саши Таба.

"Самые лучшие. Это же гениально", – оценили ролик поклонники.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 странПобедителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

У этой композиции есть множество вариантов звучания. Например, в исполнении бойца "Азова" она звучит вот так. А так ее исполнила финская группа The Rasmus вместе с Kalush Orchestra.

Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак, который победил на "Евровидении 2009", сыграл популярную мелодию на скрипке.

Теги: Евровидение, музыка, музыкант, ролик, Kalush Orchestra
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