"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео

"Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру", – говорится в описании к видео.
Во время исполнения песни музыканты использовали не музыкальные инструменты, а подручные средства – игрушку, поролоновые биты, а также лысую голову участника группы Саши Таба.
"Самые лучшие. Это же гениально", – оценили ролик поклонники.
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14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
У этой композиции есть множество вариантов звучания. Например, в исполнении бойца "Азова" она звучит вот так. А так ее исполнила финская группа The Rasmus вместе с Kalush Orchestra.
Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак, который победил на "Евровидении 2009", сыграл популярную мелодию на скрипке.