"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео

Kalush Orchestra: Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру Фото: ЕРА

"Если вдруг исчезнет свет на всей планете, музыка Kalush Orchestra все равно будет звучать по всему миру", – говорится в описании к видео.

Во время исполнения песни музыканты использовали не музыкальные инструменты, а подручные средства – игрушку, поролоновые биты, а также лысую голову участника группы Саши Таба.

"Самые лучшие. Это же гениально", – оценили ролик поклонники.