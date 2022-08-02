  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев

Бабкин признался, что, как беженцы, они также получили бесплатное жилье, а его дети – бесплатное образование в немецкой школе.

"Детей взяли в школу, родители немецких детей оплачивают обучение наших", – сообщил Бабкин.

Артист отметил, что пособия, которое они получают на пятерых членов семьи, им хватает на продукты, памперсы и другие бытовые вещи.

"По ресторанам мы не сидим. Мы едим дома", – заявил Бабкин.

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