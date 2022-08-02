Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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"По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев

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Бабкин: Детей взяли в школу, родители немецких детей оплачивают обучение наших
Бабкин: Детей взяли в школу, родители немецких детей оплачивают обучение наших
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин в интервью, которое 1 августа вышло на радио "Люкс ФМ", рассказал, что после переезда в Германию он и члены его семьи оформили пособие для беженцев и теперь суммарно получают около €1,5 тыс. в месяц.

Бабкин признался, что, как беженцы, они также получили бесплатное жилье, а его дети – бесплатное образование в немецкой школе.

"Детей взяли в школу, родители немецких детей оплачивают обучение наших", – сообщил Бабкин.

Артист отметил, что пособия, которое они получают на пятерых членов семьи, им хватает на продукты, памперсы и другие бытовые вещи.

"По ресторанам мы не сидим. Мы едим дома", – заявил Бабкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений.

У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию. По словам артиста, он вернется в Украину после победы над российскими оккупантами.

Теги: Германия, музыка, образование, война, беженцы, война России против Украины, Сергей Бабкин
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