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23 августа, 2022
 
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"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину мать и сестра Натальи Кличко переехали к ней
После полномасштабного вторжения РФ в Украину мать и сестра Натальи Кличко переехали к ней
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко 22 августа опубликовала в Instagram видео, в котором похвасталась блюдом, которое приготовила ее мать.

В ролике 48-летняя Наталья Кличко показывает, как заходит на кухню, подходит к столу, поднимает крышки с тарелок, а затем крупным планом демонстрирует их содержимое.

После этого она сама появляется в кадре, дегустируя вареники.

"Традиционная украинская еда "вареники" от мамы. Сегодня с вишенкой и клубничкой! Так вкусно", – подписала ролик Наталья Кличко.

В июле она рассказывала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее мать и сестра переехали к ней в Германию.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет". 

Теги: Виталий Кличко, видео, Наталья Кличко, развод
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