"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать

После полномасштабного вторжения РФ в Украину мать и сестра Натальи Кличко переехали к ней Фото: Natalia Klitschko / Facebook

В ролике 48-летняя Наталья Кличко показывает, как заходит на кухню, подходит к столу, поднимает крышки с тарелок, а затем крупным планом демонстрирует их содержимое.

После этого она сама появляется в кадре, дегустируя вареники.

"Традиционная украинская еда "вареники" от мамы. Сегодня с вишенкой и клубничкой! Так вкусно", – подписала ролик Наталья Кличко.

В июле она рассказывала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее мать и сестра переехали к ней в Германию.

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