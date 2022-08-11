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11 августа, 2022
 
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Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались

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Kalush Orchestra: Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг поставили на него какую-то российскую певицу и это полная шляпа
Kalush Orchestra: Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг поставили на него какую-то российскую певицу – и это полная шляпа
Фото: ЕРА

Победитель "Евровидения 2022", украинская группа Kalush Orchestra 8 августа в Instagram Stories обратилась к организаторам фестиваля Sea Dance Festival, который состоится в конце августа в Черногории, с требованием отменить участие в мероприятии артистки из РФ Нины Кравиц, замалчивающей российскую агрессию против Украины.

"Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг поставили на него какую-то российскую певицу – и это полная шляпа. Мы уже написали организатору, чтобы ее убрали оттуда. А если не выйдет, то мы, конечно, там не будем выступать", – заявил фронтмен группы Олег Псюк.

О том, что Кравиц выступит на одной сцене с украинской группой, стало известно 6 августа – соответствующая афиша была опубликована на странице фестиваля в Instagram. 

В ответ на заявление победителей "Евровидения 2022" организаторы фестиваля на своем сайте написали, что осуждают российскую агрессию против Украины, но считают дискриминацией исключение Кравиц из числа участников фестиваля по той причине, что она является гражданкой страны-агрессора.

"Мы считаем, что дискриминация любого человека и артиста по национальному признаку абсолютно недопустима и отменять выступление исполнителя лишь потому, что он или она из определенной страны, – неправильно как для Sea Dance, так и для остального мирового сообщества, – говорится в заявлении. – Мы верим, что выступления Kalush Orchestra и Нины Кравиц на Sea Dance Festival являются шансом совместно отправить сильное послание к миру".

Представители Kalush Orchestra пока не отреагировали на заявление организаторов мероприятия. 

Контекст:

Sea Dance Festival пройдет с 26-го по 28 августа в городе Будва (Черногория). Он является курортной версией масштабного сербского фестиваля EXIT – крупнейшего open air Восточной Европы.

Артистка Нина Кравиц из РФ после полномасштабного вторжения России в Украину сделала единственное антивоенное заявление на своей странице в Instagram, написав в мае, что "молится о мире". Она не называла Россию страной-агрессором. 

Теги: война России против Украины, Kalush Orchestra
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