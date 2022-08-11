Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались

Kalush Orchestra: Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг поставили на него какую-то российскую певицу – и это полная шляпа Фото: ЕРА

"Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг поставили на него какую-то российскую певицу – и это полная шляпа. Мы уже написали организатору, чтобы ее убрали оттуда. А если не выйдет, то мы, конечно, там не будем выступать", – заявил фронтмен группы Олег Псюк.

О том, что Кравиц выступит на одной сцене с украинской группой, стало известно 6 августа – соответствующая афиша была опубликована на странице фестиваля в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sea Dance Festival (@seadancefestival)

В ответ на заявление победителей "Евровидения 2022" организаторы фестиваля на своем сайте написали, что осуждают российскую агрессию против Украины, но считают дискриминацией исключение Кравиц из числа участников фестиваля по той причине, что она является гражданкой страны-агрессора.

"Мы считаем, что дискриминация любого человека и артиста по национальному признаку абсолютно недопустима и отменять выступление исполнителя лишь потому, что он или она из определенной страны, – неправильно как для Sea Dance, так и для остального мирового сообщества, – говорится в заявлении. – Мы верим, что выступления Kalush Orchestra и Нины Кравиц на Sea Dance Festival являются шансом совместно отправить сильное послание к миру".

Представители Kalush Orchestra пока не отреагировали на заявление организаторов мероприятия.