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Командиры защитников Мариуполя, которые находятся в Турции, впервые после освобождения из плена встретились со своими семьями. Фоторепортаж

Сегодня 13.08
Командиры защитников Мариуполя Донецкой области и завода "Азовсталь", которые сейчас находятся в Турции, 3 октября впервые после освобождения из плена встретились со своими семьями. В ходе встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вручил ордена "Золотая звезда" пяти командирам, которым присвоено звание Героя Украины. Это командир отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко (позывной Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Глава ОП отметил, что их подразделения сумели сковать "огромные силы противника", выиграли время для других подразделений ВСУ и "внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины". Участие во встрече также приняла первая леди Украины Елена Зеленская.
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