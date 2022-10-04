Командиры защитников Мариуполя, которые находятся в Турции, впервые после освобождения из плена встретились со своими семьями. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Командиры защитников Мариуполя Донецкой области и завода "Азовсталь", которые сейчас находятся в Турции, 3 октября впервые после освобождения из плена встретились со своими семьями
. В ходе встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вручил ордена "Золотая звезда" пяти командирам
, которым присвоено звание Героя Украины. Это командир отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко (позывной Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Глава ОП отметил, что их подразделения сумели сковать "огромные силы противника", выиграли время для других подразделений ВСУ и "внесли неоценимый вклад в будущую победу Украины". Участие во встрече также приняла первая леди Украины Елена Зеленская.