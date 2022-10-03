Жданов: Через пять минут после окончания совещания в бункере Путина стенограмма лежит на столах западных разведок

По его словам, Запад "прекрасно знает" места хранения ядерного оружия России, поскольку все они верифицированы по договору о нераспространении ядерного оружия.

"Кстати, я все время привожу в пример генерала [начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова. Он в начале лета как-то сказал: "Когда заканчивается в бункере у Путина совещание, через пять минут стенограмма лежит на столе у западных разведслужб". Поэтому я думаю, что Запад будет об этом знать сразу. План нашей войны Запад когда огласил? Уже, кстати, год прошел. Поэтому они [представители западных разведслужб] будут прекрасно знать о намерениях Путина", – подчеркнул Жданов.

Он также отметил, что процедура нанесения ядерного удара – многоуровневая.

"Пресловутая красная кнопка – это миф, который создан СМИ. В ядерном чемоданчике находятся коды для приведения в боевое состояние ядерного боезаряда. И процедура многоуровневая. И если на одном из уровней произойдет сбой или она не будет выполнена, то до пусковой установки или средства применения коды не дойдут… А с учетом того, в каком состоянии оказалась [российская] техника на длительном хранении, я думаю, что и ядерные боезаряды могут оказаться в примерно таком же состоянии. Тем более что РФ производила очень небольшое количество [ядерных боезарядов], в основном стратегических. А тактические и оперативно-тактические заряды фактически в России не производились", – уточнил Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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