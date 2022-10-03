Жданов: Через пять минут после окончания совещания в бункере Путина стенограмма лежит на столах западных разведок

По его словам, Запад "прекрасно знает" места хранения ядерного оружия России, поскольку все они верифицированы по договору о нераспространении ядерного оружия.
"Кстати, я все время привожу в пример генерала [начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова. Он в начале лета как-то сказал: "Когда заканчивается в бункере у Путина совещание, через пять минут стенограмма лежит на столе у западных разведслужб". Поэтому я думаю, что Запад будет об этом знать сразу. План нашей войны Запад когда огласил? Уже, кстати, год прошел. Поэтому они [представители западных разведслужб] будут прекрасно знать о намерениях Путина", – подчеркнул Жданов.
Он также отметил, что процедура нанесения ядерного удара – многоуровневая.
"Пресловутая красная кнопка – это миф, который создан СМИ. В ядерном чемоданчике находятся коды для приведения в боевое состояние ядерного боезаряда. И процедура многоуровневая. И если на одном из уровней произойдет сбой или она не будет выполнена, то до пусковой установки или средства применения коды не дойдут… А с учетом того, в каком состоянии оказалась [российская] техника на длительном хранении, я думаю, что и ядерные боезаряды могут оказаться в примерно таком же состоянии. Тем более что РФ производила очень небольшое количество [ядерных боезарядов], в основном стратегических. А тактические и оперативно-тактические заряды фактически в России не производились", – уточнил Жданов.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.