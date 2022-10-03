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Жданов: Через пять минут после окончания совещания в бункере Путина стенограмма лежит на столах западных разведок

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21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
Фото: ЕРА

Если президент РФ Владимир Путин решится на использование ядерного оружия, разведки стран Запада сразу узнают об угрозе со стороны России. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, Запад "прекрасно знает" места хранения ядерного оружия России, поскольку все они верифицированы по договору о нераспространении ядерного оружия.

"Кстати, я все время привожу в пример генерала [начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова. Он в начале лета как-то сказал: "Когда заканчивается в бункере у Путина совещание, через пять минут стенограмма лежит на столе у западных разведслужб". Поэтому я думаю, что Запад будет об этом знать сразу. План нашей войны Запад когда огласил? Уже, кстати, год прошел. Поэтому они [представители западных разведслужббудут прекрасно знать о намерениях Путина", – подчеркнул Жданов.

Он также отметил, что процедура нанесения ядерного удара – многоуровневая.

"Пресловутая красная кнопка – это миф, который создан СМИ. В ядерном чемоданчике находятся коды для приведения в боевое состояние ядерного боезаряда. И процедура многоуровневая. И если на одном из уровней произойдет сбой или она не будет выполнена, то до пусковой установки или средства применения коды не дойдут… А с учетом того, в каком состоянии оказалась [российская] техника на длительном хранении, я думаю, что и ядерные боезаряды могут оказаться в примерно таком же состоянии. Тем более что РФ производила очень небольшое количество [ядерных боезарядов], в основном стратегических. А тактические и оперативно-тактические заряды фактически в России не производились", – уточнил Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, разведка, война России против Украины, Олег Жданов, ядерный удар
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