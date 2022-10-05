Чичваркин рассказал, закроет ли Путин границы и возможны ли бунты в России

"Может ли Путин взять в заложники иностранцев, которые находятся в России?" – спросила Бацман.

"Про иностранцев ничего не могу знать. Из недружественных стран гипотетически да. Но это сейчас для него точно может плохо кончиться", – сказал Чичваркин.

Он считает, что и для россиян границы полностью не закроют.

"Думаю, с этой волной мобилизации границы не закроют. Закроют для какой-то части. Остальные будут ездить. И за деньги можно будет выехать. Думаю, что если эти люди закончатся и следующие люди закончатся, вот тогда закроют", – поделился своим мнением бизнесмен.

"Возможны ли бунты?" – уточнила журналистка.

"На данный момент нет. Ну, поднялся Дагестан – оставят его в покое. Попросят тех, кто под следствием находится: "Тебе за разбой "семерочка" светит, зачем корячиться, четыре месяца контракт, и мы с тебя все снимем, поедешь"? – "Поеду", – пояснил Чичваркин.

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