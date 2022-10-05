Чичваркин рассказал, закроет ли Путин границы и возможны ли бунты в России

"Может ли Путин взять в заложники иностранцев, которые находятся в России?" – спросила Бацман.
"Про иностранцев ничего не могу знать. Из недружественных стран гипотетически да. Но это сейчас для него точно может плохо кончиться", – сказал Чичваркин.
Он считает, что и для россиян границы полностью не закроют.
"Думаю, с этой волной мобилизации границы не закроют. Закроют для какой-то части. Остальные будут ездить. И за деньги можно будет выехать. Думаю, что если эти люди закончатся и следующие люди закончатся, вот тогда закроют", – поделился своим мнением бизнесмен.
"Возможны ли бунты?" – уточнила журналистка.
"На данный момент нет. Ну, поднялся Дагестан – оставят его в покое. Попросят тех, кто под следствием находится: "Тебе за разбой "семерочка" светит, зачем корячиться, четыре месяца контракт, и мы с тебя все снимем, поедешь"? – "Поеду", – пояснил Чичваркин.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
По данным Forbes, из России с начала частичной мобилизации уехали около 700 тыс. граждан. Собеседник издания из администрации президента РФ заявил, что подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.