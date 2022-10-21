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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Двойник Путина на полигоне, наступление на Киев, переговоры Зеленского и Путина, Суровикин. Интервью Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • мракобесии президента РФ Владимира Путина;
  • расстреле мобилизованных в Белгородской области и отправке осужденных на войну в Украину;
  • сексуальном насилии над женщинами и детьми в Украине как части российской военной стратегии;
  • шантаже Александра Лукашенко;
  • вероятности повторного наступления армии РФ на Киев;
  • назначении "сирийского мясника" Сергея Суровикина руководителем операции в Украине;
  • возможной сдаче Херсона российскими войсками;
  • станет ли в России лучше, если исчезнет Путин, и может ли произойти переворот;
  • выборах в США и последствиях для Украины в случае победы республиканцев;
  • настроениях в Италии и заявлениях экс-премьер-министра Сильвио Берлускони;
  • планах турецкого президента Реджепа Эрдогана усадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Путина;
  • нежелании Израиля давать Украине оружие и вероятности тактического ядерного удара по Киеву.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы.

В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Он освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", но в июле 2022 года собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса, после чего канал "Украина" прекратил существование.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, США, Украина, Израиль, Савик Шустер, Херсон, ядерное оружие, Кремль, военные, Белгород, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, российская агрессия, война России против Украины, Александр Дугин, интервью, Сергей Суровикин
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