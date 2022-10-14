Шустер: Какими дальновидными были Путин и Кадыров, что убили Немцова. Чувствовали нутром, что придет момент, когда России понадобится такой лидер, как Боря

По его мнению, в аналогичной ситуации во время Первой мировой войны большевики смогли убедить солдат слабой русской армии становиться на их сторону в борьбе против власти царя. Но нынешнее политическое поле в РФ полностью зачищено.
"Что случилось с людьми, которые гнили в окопах Первой мировой? Когда большевики кинули лозунг: "Долой войну! Все по домам!" Сейчас надо, чтобы кто-то более-менее вызывающий доверие, грубо говоря, Навальный… Если бы Навальный был на свободе и сказал: "Кончай войну – все по домам", я думаю, это бы сыграло. Даже Навальный, над которым сейчас просто издеваются... Это другая сторона проблемы: в России сегодня нет авторитета", – считает Шустер.
Журналист отметил, что даже в советское время были люди, взявшие на себя эту роль, такие как академик Дмитрий Сахаров, историк Юрий Афанасьев и их коллеги по межрегиональной депутатской группе в Верховном Совете СССР.
Сегодняшняя российская оппозиция, находящаяся за рубежом, не смогла стать влиятельной, превращая сопротивление в "междусобойчик", считает Шустер.
"Они не разговаривают с народом. Нет Бори Немцова. Я сейчас смотрю и говорю: "Боже мой, какие они были дальновидные, что убили Борю". Путин с Кадыровым его убили. Потому что чувствовали каким-то нутром, что придет момент, когда России понадобится лидер такого типа, как Боря Немцов. Вот что надо России. Нужен лидер, который скажет: "Мы не холопы, мы не рабы. Поворачиваем оружие – и вперед!" – поделился своими размышлениями телеведущий.
Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью
Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. По этому делу были задержаны пять человек, все они являются чеченцами.
Сразу после смерти Немцова стало известно, что он готовил доклад о присутствии российских военных на Донбассе. После его убийства соратники закончили и опубликовали его.
Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение. Дадаев являлся военнослужащим чеченского батальона внутренних войск "Север" и кавалером ордена Мужества, однако суд лишил его звания лейтенанта и награды.
Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.
По версии следствия, убийство Немцова было заказным, и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн руб. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.
"Новая газета" писала, что заказ на убийство Немцова "был выставлен на тендер" и за его выполнение взялся, предположительно, заместитель командира батальона "Север" Алибека Делимханова Руслан Геремеев.