Шустер: Какими дальновидными были Путин и Кадыров, что убили Немцова. Чувствовали нутром, что придет момент, когда России понадобится такой лидер, как Боря

По его мнению, в аналогичной ситуации во время Первой мировой войны большевики смогли убедить солдат слабой русской армии становиться на их сторону в борьбе против власти царя. Но нынешнее политическое поле в РФ полностью зачищено.

"Что случилось с людьми, которые гнили в окопах Первой мировой? Когда большевики кинули лозунг: "Долой войну! Все по домам!" Сейчас надо, чтобы кто-то более-менее вызывающий доверие, грубо говоря, Навальный… Если бы Навальный был на свободе и сказал: "Кончай войну – все по домам", я думаю, это бы сыграло. Даже Навальный, над которым сейчас просто издеваются... Это другая сторона проблемы: в России сегодня нет авторитета", – считает Шустер.

Журналист отметил, что даже в советское время были люди, взявшие на себя эту роль, такие как академик Дмитрий Сахаров, историк Юрий Афанасьев и их коллеги по межрегиональной депутатской группе в Верховном Совете СССР.

Сегодняшняя российская оппозиция, находящаяся за рубежом, не смогла стать влиятельной, превращая сопротивление в "междусобойчик", считает Шустер.

"Они не разговаривают с народом. Нет Бори Немцова. Я сейчас смотрю и говорю: "Боже мой, какие они были дальновидные, что убили Борю". Путин с Кадыровым его убили. Потому что чувствовали каким-то нутром, что придет момент, когда России понадобится лидер такого типа, как Боря Немцов. Вот что надо России. Нужен лидер, который скажет: "Мы не холопы, мы не рабы. Поворачиваем оружие – и вперед!" – поделился своими размышлениями телеведущий.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube