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Шустер: Российские пропагандисты уже не получают четких указаний из Кремля. Они, как слепые котята, пытаются что-то сказать и как-то объяснить, но это уже не работает

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Шустер о российских пропагандистах: Они прекрасно понимают, что их ждет. Они не будут рукопожатными ни в одной стране Европы. В России их ненавидят как слева, так и справа
Шустер о российских пропагандистах: Они прекрасно понимают, что их ждет. Они не будут рукопожатными ни в одной стране Европы. В России их ненавидят как слева, так и справа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российские пропагандисты больше не получают четких указаний из Кремля о том, что можно сообщать о войне РФ против Украины, а что – нет.

Такое мнение журналист, телеведущий Савик Шустер высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в ответ на комментарий об изменениях в поведении пропагандистов, в частности – работающих на канале "Россия 1" Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, а также главреда Russia Today Маргариты Симоньян. 

"Такое ощущение, что они в растерянности и не знают, что делать дальше", – отметила Бацман, спросив, что это означает. 

"Это означает, что они не получают четких указаний. Нет линии партии, которой надо беспрекословно следовать. Они берут карту боевых действий и не понимают, что можно рассказывать, а что нельзя рассказывать, где есть прорыв, а где нет прорыва. Они оглядываются налево – там министерство обороны, направо – ФСБ, сзади – там не знаю кто. Но они соблазненные и уже почти покинутые. Потому что их уже никто никуда не ведет. Они сами должны где-то ориентироваться. Хотя они прекрасно понимают, что их ждет. Их-то слава не ждет. Их богатства не ждут. Они не будут рукопожатными ни в одной стране Европы. В России их ненавидят как слева, так и справа. Ненавидят не то слово… Но до них дотронуться никто не хочет", – ответил Шустер.

Он добавил, что пропагандисты в РФ "сейчас, как слепые котята, пытаются что-то сказать и как-то объяснить, но это уже не работает". 

Система, при которой Кремль контролировал работу российской пропаганды, очень хрупкая, продолжил Шустер. 

"Достаточно одного предложения Аллы Пугачевой – и все это падает, как карточный домик. На фоне Пугачевой какой-нибудь Соловьев, какая-нибудь Симоньян, какая-нибудь Скабеева кажутся хламом. А там Алла Борисовна Пугачева, которая говорит: вы были холопами, а стали рабами. И на этом фоне уже и даже самим стыдно. И уже не вякнешь, и уже не крикнешь, и уже ты вообще не слышим, ты как лягушка в темном болоте. Одна Пугачева одним предложением может обнулить весь пропагандистский шум и мусор. Так эта система выстроена", – пояснил он. 

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Ряд российских пропагандистов, в том числе Соловьев, внесены в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины (по состоянию на 13 октября Скабеевой и Симоньян там нет). Симоньян и Соловьев находятся под санкциями ЕС, Скабеева, а также муж Симоньян Тигран Кеосаян внесены в санкционный список Канады.

Все они оправдывают российское вторжение в Украину и распространяют неправдивую информацию. В ЕС, поясняя введение санкций против Соловьева, отметили, что он "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева
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