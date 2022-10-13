Шустер: Путина не учили погибать на поле боя, в КГБ их учат исчезать. Может, он ищет какой-то путь исчезновения

Отвечая на вопрос, как Путин может лишиться власти, Шустер сказал, что не знаком с ним лично, но знаком с бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым.
"Тут я могу цитировать людей. Я Путина в жизни видел один раз. Поэтому я не могу сказать, что с ним знаком. Я неплохо знаком с Сурковым, с другими, но с Путиным лично один раз встречался и все. Как говорит, скажем, Михаил Касьянов, который был премьер-министром с 2000-го по 2004 год, Путин – не боевой офицер, его не учили погибать на поле боя, он КГБшный офицер. Их учат исчезать", – рассказал Шустер.
По его словам, сотрудников КГБ учат исчезать после проведения активных действий или вербовки агентов.
"Может, он [Путин] ищет какой-то путь исчезновения для себя. И с тем, чтобы уже другой человек, даже лояльный к нему, обещавший ему безопасность, как он пообещал Ельцину и его семье, смог сделать два, три, четыре шага назад, закончить эту войну, уйти из Украины и оставить украинцев в покое. Но сам Путин этого уже сделать не может. И вот он, понимая это, будет искать какой-то выход с политической арены", – добавил журналист.
Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом, 24 февраля 2022 года, начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и что система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".