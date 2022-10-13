Шустер: Путина не учили погибать на поле боя, в КГБ их учат исчезать. Может, он ищет какой-то путь исчезновения

Отвечая на вопрос, как Путин может лишиться власти, Шустер сказал, что не знаком с ним лично, но знаком с бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым.

"Тут я могу цитировать людей. Я Путина в жизни видел один раз. Поэтому я не могу сказать, что с ним знаком. Я неплохо знаком с Сурковым, с другими, но с Путиным лично один раз встречался и все. Как говорит, скажем, Михаил Касьянов, который был премьер-министром с 2000-го по 2004 год, Путин – не боевой офицер, его не учили погибать на поле боя, он КГБшный офицер. Их учат исчезать", – рассказал Шустер.

По его словам, сотрудников КГБ учат исчезать после проведения активных действий или вербовки агентов.

"Может, он [Путин] ищет какой-то путь исчезновения для себя. И с тем, чтобы уже другой человек, даже лояльный к нему, обещавший ему безопасность, как он пообещал Ельцину и его семье, смог сделать два, три, четыре шага назад, закончить эту войну, уйти из Украины и оставить украинцев в покое. Но сам Путин этого уже сделать не может. И вот он, понимая это, будет искать какой-то выход с политической арены", – добавил журналист.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube