Путин вновь призвал Европу "просто открыть кран" на газопроводе "Северный поток – 2". В Германии ответили: "Хорошая попытка"

Od chwili ujawnienia, * e dosz * o do wybuchów na NS1 i NS2 ostrzegali * my, * e uszkodzenie gazoci * gu b * dzie wykorzystywane przez Rosj * do szanta * owania i wywierania dodatkowej presji na Zachód.



„Oferta” z * o * ona przez Putina to element szerszego planu Kremla.

5/6