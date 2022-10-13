ГОРДОН
 
 
МИР

Путин вновь призвал Европу "просто открыть кран" на газопроводе "Северный поток – 2". В Германии ответили: "Хорошая попытка"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин предложил запустить "Северный поток 2". В Европе его заявление назвали шантажом
Путин предложил запустить "Северный поток – 2". В Европе его заявление назвали шантажом
Фото: kremlin.ru

12 октября президент России Владимир Путин в очередной раз повторил, что РФ готова возобновить поставки газа в Европу через газопровод "Северный поток – 2" и что решение – за Европой. Такое заявление Путин сделал на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.

Он сказал, что после инцидентов на двух газопроводах "Северный поток", скорее всего, уцелела только одна ветка (в конце сентября на двух нитках газопровода "Северный поток" и на одной нитке газопровода "Северный поток – 2" были зафиксированы утечки газа). 

"Может быть, она как-то и повреждена, мы этого не знаем, потому что не допущены, как я уже сказал, к обследованию, но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 млрд м³ в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу таких поставок готова", – сказал Путин. 

Он считает, что в вопросе поставок газа "мяч, как говорится, на стороне Евросоюза".

"Хотят – пусть просто откроют кран, и все", – заявил Путин. 

Официальный представитель правительства Германии Кристиане Хоффман отвергла предложение президента РФ, сообщило агентство Associated Press. Комментируя журналистам заявление Путина, он сказала: "Хорошая попытка". 

Хоффман добавила, что Россия больше не является надежным поставщиком энергии и "что даже до повреждения "Северного потока" газ уже не поступал". Она подчеркнула, что в Германии нет оснований полагать, что что-то изменится.

Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал заявления Путина шантажом. 

"С того момента, как были обнаружены взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", мы предупреждали, что повреждение газопровода будет использовано Россией для шантажа и оказания дополнительного давления на Запад. Предложение Путина является частью более широкой повестки дня Кремля", – написал Жарын в Twitter. 

Он спрогнозировал, что Путин и в дальнейшем будем оказывать давление на Европу, чтобы та сняла санкции, запустила "Северный поток – 2" и вернулась к экономическому и политическому сотрудничеству с Россией. 

Во время выступления на форуме Путин также назвал инциденты на "Северных потоках" "актом международного терроризма" и добавил, что ему понятно, кто к этому причастен. 

"Кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, – сказал он. – Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно". 

Он заявил, что отремонтировать газопроводы "конечно, возможно", но это будет иметь смысл только в случае их "дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны пытаются избавиться от энергетической зависимости от России. По оценке президента Йельского института руководителей высшего звена Джеффри Зонненфельда, сейчас ЕС получает только 9% газа из России (до вторжения – 46%). Как объяснил профессор в своей колонке для Financial Times, Европа смогла компенсировать поставки газа из России за счет экспорта трубопроводного газа из Норвегии и Алжира, а также сжиженного природного газа из США и других стран.

Контекст:

"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство финансировали российская компания "Газпром" и пять европейских энергетических компаний. Проект оценивался в $11 млрд, сообщила "Немецкая волна".

Строительство газопровода полностью завершили в сентябре 2021 года, но он так и не прошел сертификацию в Германии. В феврале 2022 года, после признания Россией "независимости" не подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей, Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2"

Власти Германии заявили, что не собираются использовать газопровод и что "после начала российской захватнической войны против Украины он на самом деле мертвый". 

Путин не раз заявлял, что если страны ЕС хотят увеличения поставок российского газа, то санкции с газопровода нужно снять. "Если приспичило, если все так тяжело, то возьмите и снимите санкции с "Северного потока – 2", 55 млрд м³ по году, только кнопку нажать – и все пошло", – сказал он в сентябре

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией.

Спецслужбы Германии предполагают, что три нитки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" навсегда останутся непригодными после разгерметизации.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Польша, газ, Северный поток, Евросоюз, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча нового премьер-министра Великобритании с Чарльзом III
В Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча нового премьер-министра Великобритании с Чарльзом III
Дизайнер Пустовит показала мужа-ресторатора и их девятилетнюю дочь
Дизайнер Пустовит показала мужа-ресторатора и их девятилетнюю дочь
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу
  Главный мышелов резиденции британского правительства прогнал лису, которая пробралась к зданию. Видео
  Главный мышелов резиденции британского правительства прогнал лису, которая пробралась к зданию. Видео
"Непростое решение". Художница по костюмам Патока заявила, что спустя семь месяцев приняла решение вернуться в Украину из Португалии
"Непростое решение". Художница по костюмам Патока заявила, что спустя семь месяцев приняла решение вернуться в Украину из Португалии
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
  Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания
  Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания
"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото
"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото
  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену
  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену
Британская принцесса Евгения показала, как четыре года назад целовалась на свадьбе со своим женихом
Британская принцесса Евгения показала, как четыре года назад целовалась на свадьбе со своим женихом
Группе "Океан Ельзи" исполнилось 28 лет
Группе "Океан Ельзи" исполнилось 28 лет
"Відроддя, помилка природи". Тина Кароль в авторском стихотворении рассказала, что ждет Путина в ближайшем будущем. Видео
"Відроддя, помилка природи". Тина Кароль в авторском стихотворении рассказала, что ждет Путина в ближайшем будущем. Видео
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (137767)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (129628)
3
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (121767)
4
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (66232)
5
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (66230)
6
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (56633)
7
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон (48796)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (47577)
 
 
 
 