Путин вновь призвал Европу "просто открыть кран" на газопроводе "Северный поток – 2". В Германии ответили: "Хорошая попытка"

Он сказал, что после инцидентов на двух газопроводах "Северный поток", скорее всего, уцелела только одна ветка (в конце сентября на двух нитках газопровода "Северный поток" и на одной нитке газопровода "Северный поток – 2" были зафиксированы утечки газа).

"Может быть, она как-то и повреждена, мы этого не знаем, потому что не допущены, как я уже сказал, к обследованию, но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 млрд м³ в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу таких поставок готова", – сказал Путин.

Он считает, что в вопросе поставок газа "мяч, как говорится, на стороне Евросоюза".

"Хотят – пусть просто откроют кран, и все", – заявил Путин.

Официальный представитель правительства Германии Кристиане Хоффман отвергла предложение президента РФ, сообщило агентство Associated Press. Комментируя журналистам заявление Путина, он сказала: "Хорошая попытка".

Хоффман добавила, что Россия больше не является надежным поставщиком энергии и "что даже до повреждения "Северного потока" газ уже не поступал". Она подчеркнула, что в Германии нет оснований полагать, что что-то изменится.

Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал заявления Путина шантажом.

Rosja b * dzie wywiera * a dodatkow * presj * na Europ * , by zgodzi * a si * na zniesienie sankcji, uruchomienie NS2 oraz powrót do wspó * pracy gospodarczo-politycznej z Rosj * .

6/6 — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) October 12, 2022

"С того момента, как были обнаружены взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", мы предупреждали, что повреждение газопровода будет использовано Россией для шантажа и оказания дополнительного давления на Запад. Предложение Путина является частью более широкой повестки дня Кремля", – написал Жарын в Twitter.

Od chwili ujawnienia, * e dosz * o do wybuchów na NS1 i NS2 ostrzegali * my, * e uszkodzenie gazoci * gu b * dzie wykorzystywane przez Rosj * do szanta * owania i wywierania dodatkowej presji na Zachód.



„Oferta” z * o * ona przez Putina to element szerszego planu Kremla.

5/6 — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) October 12, 2022

Он спрогнозировал, что Путин и в дальнейшем будем оказывать давление на Европу, чтобы та сняла санкции, запустила "Северный поток – 2" и вернулась к экономическому и политическому сотрудничеству с Россией.

Rosja b * dzie wywiera * a dodatkow * presj * na Europ * , by zgodzi * a si * na zniesienie sankcji, uruchomienie NS2 oraz powrót do wspó * pracy gospodarczo-politycznej z Rosj * .

6/6 — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) October 12, 2022

Во время выступления на форуме Путин также назвал инциденты на "Северных потоках" "актом международного терроризма" и добавил, что ему понятно, кто к этому причастен.

"Кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, – сказал он. – Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно".

Он заявил, что отремонтировать газопроводы "конечно, возможно", но это будет иметь смысл только в случае их "дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны пытаются избавиться от энергетической зависимости от России. По оценке президента Йельского института руководителей высшего звена Джеффри Зонненфельда, сейчас ЕС получает только 9% газа из России (до вторжения – 46%). Как объяснил профессор в своей колонке для Financial Times, Европа смогла компенсировать поставки газа из России за счет экспорта трубопроводного газа из Норвегии и Алжира, а также сжиженного природного газа из США и других стран.