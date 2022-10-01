Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии считают диверсией повреждения "Северных потоков"

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии, опубликованном 1 октября на сайте минобороны Дании.
"Все существующая на данный момент информация указывает на умышленный акт диверсии вблизи границ Дании и Швеции. Нельзя исключать того, что это безрассудная атака на энергетическую инфраструктуру Европы и попытка дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в вопросе безопасности", – отмечается в заявлении.
Указывается, что утечки газа из трубопроводов "создают риски для гражданского морского движения и наносят значительный ущерб окружающей среде".
"Финляндия, Исландия и Норвегия готовы поддержать Данию и Швецию любыми способами в расследовании инцидентов", – подчеркивается в заявлении.
Кроме того, страны Северной Европы не признают результаты незаконных "референдумов" или аннексий территорий Украины Россией, резюмировали главы минобороны пяти государств.
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.
Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.