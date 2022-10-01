Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии считают диверсией повреждения "Северных потоков"

Финляндия, Исландия и Норвегия готовы поддержать Данию и Швецию любыми способами в расследовании инцидентов, отмечается в заявлении глав минобороны пяти стран Фото: fmn.dk

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии, опубликованном 1 октября на сайте минобороны Дании.

"Все существующая на данный момент информация указывает на умышленный акт диверсии вблизи границ Дании и Швеции. Нельзя исключать того, что это безрассудная атака на энергетическую инфраструктуру Европы и попытка дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в вопросе безопасности", – отмечается в заявлении.

Указывается, что утечки газа из трубопроводов "создают риски для гражданского морского движения и наносят значительный ущерб окружающей среде".

"Финляндия, Исландия и Норвегия готовы поддержать Данию и Швецию любыми способами в расследовании инцидентов", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, страны Северной Европы не признают результаты незаконных "референдумов" или аннексий территорий Украины Россией, резюмировали главы минобороны пяти государств.