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Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии считают диверсией повреждения "Северных потоков"

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Финляндия, Исландия и Норвегия готовы поддержать Данию и Швецию любыми способами в расследовании инцидентов, отмечается в заявлении глав минобороны пяти стран
Финляндия, Исландия и Норвегия готовы поддержать Данию и Швецию любыми способами в расследовании инцидентов, отмечается в заявлении глав минобороны пяти стран
Фото: fmn.dk

Повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море есть "умышленным актом диверсии".

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии, опубликованном 1 октября на сайте минобороны Дании.

"Все существующая на данный момент информация указывает на умышленный акт диверсии вблизи границ Дании и Швеции. Нельзя исключать того, что это безрассудная атака на энергетическую инфраструктуру Европы и попытка дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в вопросе безопасности", – отмечается в заявлении.

Указывается, что утечки газа из трубопроводов "создают риски для гражданского морского движения и наносят значительный ущерб окружающей среде".

"Финляндия, Исландия и Норвегия готовы поддержать Данию и Швецию любыми способами в расследовании инцидентов", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, страны Северной Европы не признают результаты незаконных "референдумов" или аннексий территорий Украины Россией, резюмировали главы минобороны пяти государств.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем"

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Теги: Россия, Украина, референдум, Швеция, Дания, Норвегия, авария, Исландия, Финляндия, аннексия, газопровод, Северный поток, диверсия, Балтийское море, расследование, война России против Украины, ущерб, безопасность, Северный поток – 2
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